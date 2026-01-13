Dragon Capital lên sàn trong tháng 1 với định giá hơn 2.000 tỷ đồng

Công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam - Dragon Capital - sẽ lên UPCoM trong tháng 1 với giá tham chiếu 68.000 đồng, tương đương định giá hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong thông báo mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã chấp thuận đăng ký giao dịch cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam trên sàn UPCoM. Mã chứng khoán là DCV.

Ngày giao dịch đầu tiên được xác định vào 19/1. Giá tham chiếu là 68.000 đồng một đơn vị. Với tổng cộng hơn 31,2 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, Dragon Capital có định giá gần 2.121,7 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đang theo dõi hiệu suất của DCDS - một trong những quỹ mở do Dragon Capital quản lý. Ảnh: Tất Đạt

Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập từ tháng 7/2023 do Dragon Capital - định chế đầu tư tài chính có kinh nghiệm lâu năm tại khu vực Đông Dương. Họ kinh doanh chính trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý doanh mục đầu tư. Thời gian đầu, công ty còn có sự tham gia sáng lập của Sacombank (STB).

Doanh nghiệp này đi đầu trong việc triển khai nhiều sản phẩm chứng chỉ quỹ, bao gồm quỹ đóng, quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Ngoài ra, họ còn tiên phong đầu tư vào lĩnh vực tư nhân, tham gia vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Tính đến tháng 5/2025, tổng quy mô tài sản mà DCV đang tư vấn và quản lý vào khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD). Họ cũng là một trong những công ty quản lý quỹ đại chúng dẫn đầu thị trường về cả số lượng quỹ và quy mô tổng giá trị tài sản ròng huy động (NAV). Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vào năm 2023, Dragon Capital Việt Nam chiếm 59% NAV thị trường này.

Hiện tại, cổ đông tổ chức nước ngoài đang chiếm gần 92,76% vốn của quỹ này, 153 cá nhân trong nước nắm gần 5,95% vốn. Phần nhỏ còn lại là cổ đông cá nhân nước ngoài. Hai cổ đông lớn nhất là các thành viên thuộc Dragon Capital, chiếm trên 87,95%.

Trước đó, DCV được SSC xác nhận hoàn tất việc đăng ký trở thành doanh nghiệp đại chúng vào cuối tháng 11/2025. Theo hồ sơ công bố, Dragon Capital Việt Nam đạt lợi nhuận sau thuế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm với các nguồn thu chính là hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý tài sản và hoạt động tài chính.

Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu tăng 4% lên gần 1.061 tỷ đồng so với năm trước đó. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt gần 756 tỷ đồng, tăng 3%. Tuy nhiên chi phí tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 20%, về hơn 235 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của DCV tiếp tục đi lùi trong nửa đầu năm 2025. Doanh thu đạt trên 480 tỷ đồng, giảm 12%. Nguyên nhân chính là doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm.

Các nguồn thu hầu hết đều đi xuống nhưng các chi phí vẫn dâng cao. Tổng lại, Dragon Capital Việt Nam có lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước.

Tất Đạt