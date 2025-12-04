Dragon Capital lãi bao nhiêu khi quản lý gần 5 tỷ USD?

Công ty quản lý quỹ lớn nhất cả nước Dragon Capital lãi hơn 235 tỷ đồng trong năm 2024 nhưng lợi nhuận đang có xu hướng giảm.

Theo hồ sơ công bố trở thành doanh nghiệp đại chúng, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) cũng tiết lộ kết quả kinh doanh hai năm qua. Lợi nhuận sau thuế của họ luôn đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Riêng năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu tăng 4% lên gần 1.061 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt gần 756 tỷ đồng, tăng 3%. Doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt gần 305 tỷ đồng, tăng 7%. Bên cạnh đó, công ty có thêm hơn 100 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, cao gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động tài chính năm 2024 lại hơn gấp đôi cùng kỳ, lên mức 1,24 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 26% lên khoảng 863 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận sau thuế giảm gần 20% so với năm trước, về hơn 235 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Dragon Capital tiếp tục đi lùi trong nửa đầu năm nay. Trong đó, doanh thu 6 tháng đạt trên 480 tỷ đồng, giảm 12%. Nguyên nhân chính là doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đi lùi 17%, trong khi doanh thu hoạt động quản lý tài sản vẫn nhích thêm 2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính cũng sụt 90% về gần 9 tỷ đồng.

Các nguồn thu hầu hết đều đi xuống nhưng các chi phí vẫn dâng cao. Từ mức được hoàn nhập khoảng 340 triệu đồng ở nửa đầu năm 2024, chi phí tài chính kỳ này tăng 755% lên hơn 2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9% nhưng vẫn duy trì mức cao trên 417 tỷ đồng.

Tổng lại, Dragon Capital có lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước. Công ty mới hoàn thành gần 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm dù đã đạt hơn 41% chỉ tiêu doanh thu. Năm nay, họ muốn doanh thu tăng gần 10% và lợi nhuận cải thiện gần 4% so với 2024.

DCVFM là doanh nghiệp đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập từ tháng 7/2023 do Dragon Capital - định chế đầu tư tài chính có kinh nghiệm lâu năm tại khu vực Đông Dương - cùng Sacombank (STB) sáng lập. Họ kinh doanh chính trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý doanh mục đầu tư. Thời gian đầu, công ty còn có sự tham gia sáng lập của Sacombank.

Doanh nghiệp này đi đầu trong việc triển khai nhiều sản phẩm chứng chỉ quỹ, bao gồm quỹ đóng, quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Ngoài ra, họ còn tiên phong đầu tư vào lĩnh vực tư nhân, tham gia vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Nhà đầu tư đang theo dõi thông tin một quỹ mở cổ phiếu của DCVFM. Ảnh: Dragon Capital

Tính đến tháng 5, tổng quy mô tài sản mà DCVFM đang tư vấn và quản lý vào khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD). Họ cũng là một trong những công ty quản lý quỹ đại chúng dẫn đầu thị trường về cả số lượng quỹ và quy mô tổng giá trị tài sản ròng huy động (NAV). Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vào năm 2023, DCVFM chiếm 59% NAV thị trường này.

Hiện tại, cổ đông tổ chức nước ngoài đang chiếm gần 92,76% vốn. 153 cá nhân trong nước nắm gần 5,95% vốn. Phần nhỏ còn lại là cổ đông cá nhân nước ngoài. Hai cổ đông lớn nhất là các thành viên thuộc Dragon Capital, chiếm trên 87,95%.

DCVFM được SSC xác nhận hoàn tất việc đăng ký trở thành doanh nghiệp đại chúng từ ngày 27/11. Đây được xem là bước đầu cho việc đưa cổ phiếu công ty giao dịch trên sàn chứng khoán.

Tất Đạt