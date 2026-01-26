Dragon Capital dự báo triển vọng đầu tư năm 2026

Các chuyên gia Dragon Capital phân tích chuyên sâu về những chuyển động thị trường, hiệu quả của các quỹ đầu tư, từ đó nêu chiến lược trong giai đoạn mới, tại Investor Day ngày 26/1.

Investor Day với chủ đề "Đầu tư bền bỉ, tăng trưởng vươn xa" phát sóng 15h ngày 26/1 trên VnExpress và fanpage Dragon Capital với sự tham gia của ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán, ông Nguyễn Sang Lộc - Giám đốc Nghiệp vụ Quản lý danh mục và ông Diệp Quốc Khang - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Trái phiếu.

Chương trình mang đến góc nhìn sâu sắc về bức tranh kinh tế Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình. Tại đây, diễn giả bàn luận về những động lực đang định hình tương lai tăng trưởng, từ cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số đến vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Cùng với đó là câu chuyện về niềm tin thị trường, năng lực thực thi chính sách và tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính mới của khu vực. Theo các chuyên gia Dragon Capital, năm 2026 sẽ có những thay đổi đòi hỏi nhà đầu tư cần tiếp cận thông tin vĩ mô và chiến lược quản lý danh mục một cách thận trọng, khoa học hơn.

Investor Day là hoạt động thường kỳ của Dragon Capital, tổ chức định kỳ hàng quý từ 2022 đến nay nhằm tạo cầu nối giữa quỹ và nhà đầu tư, đồng thời chia sẻ kiến thức và cập nhật xu hướng thị trường. Tháng 7/2025, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức hybrid (kết hợp cả hai điểm cầu truyền hình: Hà Nội và TP HCM), tạo ra sự kết nối cộng đồng nhà đầu tư ở cả hai miền đất nước. Investor Day thu hút hơn 1 triệu lượt xem trực tuyến và trực tiếp mỗi lần tổ chức.

Thái Anh