Dragon Capital 'chốt lời' cổ phiếu Thế Giới Di Động

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý bán ròng gần 3,3 triệu cổ phiếu MWG khi mã chứng khoán của Thế Giới Di Động lập đỉnh thị giá.

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất việc bán ròng gần 3,3 triệu cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động. Các quỹ thực hiện bán ra gồm Amersham Industries Limited, Norges Bank, Vietnam Enterprise Investments Limited, Hanoi Investments Holdings Limited và Danang Investments Limited. Trong khi đó, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua vào 20.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, nhóm nhà đầu tư nước ngoài này hạ tỷ lệ sở hữu từ hơn 5,2% về còn dưới 4,9%. Như vậy, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý cũng không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động. Ngày giao dịch không còn cổ đông lớn là 16/9.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thế Giới Di Động - trả lời cổ đông tại đại hội thường niên vào cuối tháng 4/2025. Ảnh chụp màn hình

Các giao dịch kể trên được thực hiện giữa lúc MWG đạt vùng giá lịch sử. Ở phiên 16/9, thị giá mã này đóng cửa tại 80.300 đồng một đơn vị - mức cao nhất từ khi lên sàn. Cổ phiếu Thế Giới Di Động đã tăng gần 32% so với đầu năm và tăng tới 74% nếu so với đáy của đợt khủng hoảng đầu tháng 4. Tạm tính theo thị giá phiên 16/9, các nhà đầu tư này có thể thu về khoảng 262 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý cũng đã bán gần 1,5 triệu cổ phiếu MWG. Trước đó vào tháng 3, nhóm này bán ra 243.600 cổ phiếu. Tính chung từ đầu năm, họ đã xả ròng khoảng 5 triệu cổ phiếu MWG.

Thị trường từng ghi nhận đợt gom mạnh cổ phiếu Thế Giới Di Động từ nhóm quỹ Dragon Capital trong giai đoạn tháng 4-6/2024. Thời điểm đó, MWG đang ở vùng giá quanh 50.000-60.000 đồng một đơn vị.

Nửa đầu năm nay, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu 73.755 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.205 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 54% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý II, cả doanh thu và lợi nhuận đều đạt kỷ lục trong lịch sử hoạt động. "Đế chế" bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đã hoàn thành 49% chỉ tiêu doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Trong đó, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu tăng 12% dù đang vận hành ít hơn 200 cửa hàng so với đầu năm ngoái. Kết quả đạt được đến từ nhu cầu thị trường đang dần phục hồi, riêng ngành hàng điện thoại, máy tính bảng và laptop tăng trưởng mạnh 20-50%. Hiện tại, Thế Giới Di Động đang ghi nhận kết quả tích cực trong mùa mở bán iPhone 17. Họ cho biết trong 30 phút đầu tiên đã có khoảng 80.000 đơn đặt cọc, mức kỷ lục của chuỗi bán lẻ này.

Chuỗi Bách Hóa Xanh cũng ghi nhận gần 22.600 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng, tăng hơn 16% nhờ cả hai nhóm hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh. Tính đến hết tháng 6, chuỗi này mở thêm 414 cửa hàng, hơn một nửa tại miền Trung. Các cửa hàng mới đã ghi nhận lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành. Bách Hóa Xanh đang ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 205 tỷ đồng.

Tất Đạt