Drag queen gốc Việt gây chú ý tại show truyền hình Mỹ

Thí sinh Đức Trần - nghệ danh Plastique Tiara, drag queen gốc Việt nổi tiếng - chiến thắng trong tập hai RuPaul's Drag Race All Stars.

Trong tập lên sóng trên MTV và Paramount+ của Mỹ, ngày 18/5, Plastique Tiara tham gia thử thách trình diễn trang phục tự thiết kế, may và vẽ tay trên nền vải trơn.

Plastique Tiara chụp ảnh với trang phục cảm hứng Nhật Bản Hậu trường Plastique Tiara chụp ảnh với trang phục cảm hứng Nhật Bản. Video: Nhân vật cung cấp Thí sinh giành chiến thắng khi giới thiệu bộ trang phục lấy cảm hứng từ Nhật Bản, được giám khảo đánh giá cao. Tiara thực hiện kiểu đầm ôm sát, tôn đường cong, kết hợp áo choàng vẽ họa tiết hoa anh đào.

Trang phục tự thiết kế giành chiến thắng của Plastique Tiara. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại chương trình, Tiara còn diễn trang phục cut-out, kết hợp nón lá của nhà thiết kế Lê Long Dũng - Thân Nguyễn An Kha. Anh nói: "Tôi muốn thể hiện niềm tự hào về nơi sinh ra và lớn lên. Vì vậy, phần lớn trang phục tôi mang đến show lấy cảm hứng Á Đông, trong đó có nhiều nhà mốt Việt".

Trong tập chào sân, Tiara gây chú ý với khoảnh khắc hô vang tên tuổi và hai chữ "Việt Nam". Anh còn thể hiện màn vũ đạo trên nền nhạc sôi động, giao lưu với giám khảo. "Trở lại với sân chơi sau 5 năm, tôi hào hứng và quyết tâm chinh phục danh hiệu quán quân", thí sinh nói.

Drag queen gốc Việt gây chú ý tại chương trình truyền hình Mỹ Plastique Tiara thể hiện kỹ năng trình diễn tại chương trình. Video: Nhân vật cung cấp Anh tên thật là Đức Trần, 27 tuổi, sinh ra ở TP HCM. Năm 11 tuổi, Tiara sang Mỹ định cư, hiện sống tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Năm 2019, Tiara thử sức tại mùa giải thứ 11 của phiên bản gốc RuPaul's Drag Race, dừng chân ở top 8. Nhờ hiệu ứng tại sân chơi, drag queen gốc Việt trở nên nổi tiếng, nhận nhiều lời mời tham gia các show diễn, đứng chung sân khấu cùng các ngôi sao nổi tiếng. Hồi tháng 4, anh trình diễn vũ đạo cùng "nữ hoàng nhạc pop" Madonna trong tour diễn Celebration ở Mỹ. Plastique Tiara trình diễn vũ đạo cùng "nữ hoàng nhạc pop" Madonna Tiara (tóc vàng bên trái, xuất hiện ở 0:12) biểu diễn cùng Madonna. Video: Plastique Tiara Sống xa quê, Plastique Tiara cho biết dành tình cảm lớn cho Việt Nam. Trong nhiều sự kiện ở Mỹ, anh chọn trang phục nhằm quảng bá nét Việt như áo bà ba, khăn rằn. Hồi tháng 2, anh gây chú ý khi diện áo dài lên thảm đỏ People's Choice Awards. Tiara hút lượng fan theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội gồm TikTok (12 triệu lượt), Instagram (2 triệu). Năm 2019, anh phát hành ca khúc dance-pop Irresistible, được tạp chí Paper đánh giá là "một góc nhìn đẹp và như mơ của Plastique Tiara".

Hình ảnh của Plastique Tiara diện trang phục chất liệu vải thổ cẩm, đăng trên trang chủ chương trình, hút lượng tương tác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

RuPaul's Drag Race All Stars là một phiên bản khác của RuPaul's Drag Race - show truyền hình thực tế tìm kiếm ngôi sao drag queen, đã diễn ra 17 mùa, do RuPaul - 64 tuổi, ca sĩ, MC, diễn viên, người mẫu nổi tiếng người Mỹ - làm host kiêm giám khảo. Chương trình do World of Wonder sản xuất, lên sóng trên Logo TV từ năm 2012, sau đó chuyển sang VH1.

Năm nay, tám thí sinh từng tham gia các mùa giải trước quay lại, tranh tài suốt 12 tập thử thách không loại, để giành giải thưởng 200.000 USD (khoảng năm tỷ đồng).

Drag Queen, hay nghệ sĩ giả gái, là thuật ngữ xuất phát từ tiếng lóng trong giới kịch trường, chỉ những người nam đóng giả nữ, tự do sáng tạo, thể hiện cá tính. Đa số người giả trang là đồng tính nam.

Tân Cao