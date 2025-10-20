Dr. Nguyên Giáp áp dụng mô hình quản trị y khoa từ Harvard

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp triển khai mô hình quản trị y khoa hiện đại tại phòng khám mang tên anh - Dr. Nguyên Giáp sau gần một năm học tập tại Trường Y Harvard, Mỹ.

Năm 2024, BSCK II Trần Nguyên Giáp là một trong số ít bác sĩ Việt Nam được nhận vào chương trình Surgical Leadership Program (SLP) - khóa học của Harvard Medical School dành cho các bác sĩ phẫu thuật và nhà quản lý y tế toàn cầu. Chương trình kéo dài hai năm 2025-2026, tập trung các nội dung như quản trị rủi ro, an toàn người bệnh, thiết kế hệ thống phòng mổ đạt chuẩn quốc tế, lãnh đạo đội ngũ, quản lý tài chính và cải tiến chất lượng dịch vụ.

BSCK II Trần Nguyên Giáp tham gia khóa học của Harvard Medical School. Ảnh: Dr. Nguyên Giáp

"Harvard giúp tôi nhận ra một bác sĩ giỏi không chỉ cần kỹ năng chuyên môn, mà còn phải biết dẫn dắt hệ thống y tế an toàn, nhân văn và hiệu quả", bác sĩ Giáp nói. Anh cho biết, những kiến thức về quản trị, lãnh đạo và tư duy hệ thống đã giúp thay đổi cách nhìn của anh về ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam.

Trở về nước, bác sĩ bắt đầu tái cấu trúc toàn bộ quy trình vận hành tại Phòng khám Dr. Nguyên Giáp, nơi anh sáng lập và trực tiếp điều hành. Mô hình mới tập trung vào ba yếu tố là an toàn, chuẩn hóa và minh bạch. Toàn bộ quy trình khám và phẫu thuật được kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế, từ khâu đánh giá sức khỏe, xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, chuẩn hóa quy trình phòng mổ vô khuẩn cho đến chăm sóc hậu phẫu.

Sau khóa học tại Harvard, bác sĩ Giáp tái cấu trúc toàn bộ quy trình vận hành tại Phòng khám Dr. Nguyên Giáp. Ảnh: Dr. Nguyên Giáp

Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên được đào tạo định kỳ về an toàn phẫu thuật, giao tiếp y khoa và xử lý khẩn cấp. Hồ sơ bệnh nhân được số hóa giúp theo dõi kết quả điều trị, quản lý phản hồi và tối ưu trải nghiệm người bệnh. "Những gì tôi học được không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà là tư duy lãnh đạo - làm sao để mọi thành viên trong hệ thống cùng hướng đến mục tiêu chung là an toàn cho người bệnh", bác sĩ Giáp nói.

Phòng khám Dr. Nguyên Giáp hiện hoạt động trong các lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, trẻ hóa và phẫu thuật tái tạo. Mỗi dịch vụ được thiết kế theo nguyên tắc "đẹp trên nền tảng sức khỏe". Khác biệt lớn nhất, theo bác sĩ Giáp nằm ở chính sách tư vấn trung thực. Thay vì hứa hẹn kết quả hoàn hảo, anh phân tích rõ giới hạn can thiệp, rủi ro có thể xảy ra và giúp khách hàng lựa chọn phương án phù hợp.

Sau khi hoàn thành chương trình tại Harvard, bác sĩ Giáp đã áp dụng vào thực hành cá nhân, đồng thời chia sẻ kiến thức lãnh đạo y khoa với đồng nghiệp trong nước. Anh thường xuyên tham gia hội thảo chuyên môn, thuyết trình về quản lý an toàn phẫu thuật và dự kiến mở khóa đào tạo nội bộ cho các bác sĩ trẻ trong năm tới. "Tôi tin rằng bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể tiệm cận chuẩn quốc tế nếu được trang bị đúng kiến thức và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp", anh chia sẻ.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, bác sĩ Trần Nguyên Giáp được biết đến là người đề cao yếu tố an toàn y khoa. Anh xem phẫu thuật thẩm mỹ là sự kết hợp giữa y học và nghệ thuật, nhưng đặt an toàn là tiêu chí đầu tiên. "Phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là làm đẹp. Mỗi ca mổ đều ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của bệnh nhân, bởi vậy làm đẹp phải đi cùng an toàn", bác sĩ nói.

Theo bác sĩ Giáp, hành trình học tập tại Harvard giúp anh nhìn nhận ngành thẩm mỹ Việt Nam ở tầm dài hạn hơn. Đó không chỉ là câu chuyện làm đẹp, mà là xây dựng một hệ thống y khoa an toàn, nhân văn và bền vững. Anh đặt mục tiêu phát triển phòng khám thẩm mỹ chuẩn quốc tế - nơi bệnh nhân Việt Nam được thụ hưởng chất lượng y tế tương đương nước ngoài ngay tại quê hương. "Harvard cho tôi tri thức, còn bệnh nhân cho tôi lý do để áp dụng nó", bác sĩ Trần Nguyên Giáp chia sẻ.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam đón khoảng 300.000 lượt khách quốc tế đến khám chữa và can thiệp y tế, trong đó TP HCM chiếm gần 40%. Cùng với xu hướng du lịch y tế tăng trưởng, các cơ sở thẩm mỹ tuân thủ chuẩn quốc tế như Phòng khám Dr. Nguyên Giáp được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới cho khách hàng từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ... những người tìm kiếm dịch vụ thẩm mỹ an toàn, minh bạch và chất lượng cao tại Việt Nam.

