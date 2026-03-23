Dr.Hải Lê vận hành theo mô hình bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ

Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê vừa nhận quyết định cấp phép hoạt động từ Bộ Y tế, đảm bảo quy trình thăm khám và phẫu thuật thẩm mỹ chuẩn y khoa.

Sáng 21/3, Tiến sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, đại diện Bộ Y tế, trao quyết định cấp phép cho Dr.Hải Lê hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ, tại khách sạn 5 sao InterContinental Hanoi Landmark72, Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận bước tiến trong quá trình chuẩn hóa hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ theo tiêu chuẩn y khoa cao, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững của bệnh viện trong lĩnh vực này.

Đại diện Bộ y tế trao quyết định cấp phép hoạt động cho lãnh đạo Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê. Ảnh: Dr.Hải Lê

Hiện Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê được tổ chức với 8 khoa, phòng chuyên môn nhằm đảm bảo quy trình khám chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ theo chuẩn y khoa. Các khoa bao gồm: Cận lâm sàng, Khám bệnh; Tạo hình - Thẩm mỹ; Da liễu; Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Bệnh viện còn có khoa Dược; phòng Kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất cùng phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn đã hoàn thành quá trình kiện toàn nhân sự và đi vào hoạt động.

Hệ thống khoa phòng được xây dựng nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn, xét nghiệm trước phẫu thuật đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn lâu năm và hệ thống công nghệ thiết bị thẩm mỹ hiện đại giúp các bác sĩ có cơ sở đánh giá chính xác hình thể, cá nhân hóa phác đồ phẫu thuật và điều trị, phù hợp với từng bệnh nhân, hướng đến hiệu quả thẩm mỹ hài hòa và an toàn.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, Dr.Hải Lê còn hướng đến xây dựng hành trình trải nghiệm làm đẹp chuẩn y khoa cho bệnh nhân. Toàn bộ quy trình dịch vụ được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn 5 sao, đảm bảo sự riêng tư, tiện nghi và theo dõi y khoa chặt chẽ sau can thiệp thẩm mỹ.

Đại diện Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê cắt băng khai trương. Ảnh: Dr.Hải Lê

ThS.Bs Hải Lê, Chủ tịch - Tổng giám đốc Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê cho biết trong thời gian tới, bệnh viện định hướng phát triển trở thành cơ sở tạo hình thẩm mỹ uy tín trong khu vực, từng bước tiếp cận và hội nhập với các tiêu chuẩn y khoa quốc tế. Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác chuyên môn với các chuyên gia, tổ chức y khoa nước ngoài.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ thẩm mỹ chất lượng cho khách hàng trong nước mà còn từng bước thu hút khách quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của lĩnh vực thẩm mỹ y khoa Việt Nam", ông khẳng định.

Lễ công bố khép lại với nghi thức ký kết chuyển giao các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới và cắt băng đánh dấu Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức đi vào hoạt động.

Lễ ký kết chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê. Ảnh: Dr.Hải Lê

Trước khi được cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện, Dr.Hải Lê đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Trong giai đoạn này, đơn vị từng bước mở rộng quy mô, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa nghiêm ngặt.

Hệ thống phòng khám, phòng phẫu thuật, khu hậu phẫu, điều trị, trị liệu và tiếp đón bệnh nhân được đầu tư và thiết kế theo tiêu chuẩn y khoa. Toàn bộ hạ tầng chuyên môn trải qua quá trình thẩm định và kiểm định theo quy định trước khi được Bộ Y tế cấp phép hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ.

(Nguồn: Bệnh viện Tạo hình thẩm mỹ Dr.Hải Lê)