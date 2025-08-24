DPR liên tục nói yêu, hôn gió fan Việt khi diễn tại 8Wonder

DPR IAN là sao quốc tế đầu tiên xuất hiện trên sân khấu 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder, đại nhạc hội do Vingroup tổ chức. Nam ca sĩ mang đến loạt hit từng dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify toàn cầu: Don’t go Insane, So Beautiful, Calico, Nerves, Limbo.
DPR IAN trình diễn ca khúc Limbo.
Với vẻ ngoài hình điển trai, giọng hát trầm ấm và vũ đạo quyến rũ, anh khiến cả khán đài đứng lên reo hò, nhảy theo từng lời bài hát.
DPR IAN hát ca khúc Nerves, phiêu giữa biển người hâm mộ Việt. Anh còn không ngần ngại bước xuống khu vực khán đài để giao lưu gần hơn với khán giả.
Giữa các màn trình diễn, DPR IAN liên tục hô tên Việt Nam và nói "I love you" (dịch: Tôi yêu các bạn), đồng thời, bày tỏ rất vui khi được trở lại Việt Nam lần hai trong thời gian ngắn.
Trước đó, vào tháng 6, DPR IAN lần đầu tới Việt Nam và nhanh chóng trở thành cái tên gây bão trên các trang mạng xã hội. Người hâm mộ Việt "đổ" anh chàng từ đó và thường xuyên tương tác, kêu gọi nam ca sĩ trở lại.
Nhiều fan Việt gọi nam rapper là "chiều ông" (đọc ngược là "chồng yêu). Xuyên suốt phần trình diễn, anh thực hiện nhiều động tác gợi cảm xen lẫn dễ thương - phong cách sân khấu đặc trưng của DRP.
DPR IAN còn mang đàn guitar bass lên sân khấu 8Wonder. Ngón đàn điêu luyện cùng biểu cảm "phiêu cùng giai điệu" khiến hàng chục nghìn khán giả nhún nhảy cuồng nhiệt dù đã qua hơn nửa chương trình.
Dù theo phong cách quyến rũ, liên tục thả thính fan với câu "Anh yêu tất cả các em" bằng tiếng Việt, nhưng khi bị khán giả trêu, anh chàng liên tục cười ngượng, thích thú trước sự vui vẻ, thân thiện và "quẩy" hết mình của người hâm hộ Việt.
Trước sự kiện, DPR IAN đã có buổi gặp gỡ trực tiếp fan may mắn và phỏng vấn với ban tổ chức. Anh cố gắng nghe theo "chị Google" từng chữ để phát âm sao cho nhất chuẩn câu "Anh yêu tất cả các em", thể hiện sự yêu mến và trân trọng fan Việt.
DPR IAN là một trong những nghệ sĩ nhận được sự chú ý nhất tại 8Wonder - Moments of Wonder. Dưới khu vực gần nhất sân khấu, hàng nghìn người là fan của anh, treo banner với nhiều câu nói hài hước, tình cảm để anh có thể nhìn thấy từ trên sân khấu.
Nam ca sĩ sinh năm 1990 cho biết, người hâm mộ Việt Nam thật sự rất chào đón anh, ấm áp và biết cách "quẩy". Vì thế, việc thể hiện con người thật của mình trên sân khấu không hề khó với anh.
"Thật lòng, tôi muốn cảm ơn các khán giả Việt Nam vì đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời đối với tôi", anh chia sẻ về fan Việt.
Giữa màn trình diễn, DPR IAN bước xuống khu vực khán đài và nhận nón lá từ người hâm mộ.
Anh từng chia sẻ luôn muốn tới Việt Nam biểu diễn, du lịch và rất yêu thích văn hóa Việt. "Tôi thích món phở. Có lẽ tôi sẽ rủ cả nhóm của mình đi hẹn hò ẩm thực. Thật thú vị vì phở kiểu Hà Nội rất thanh, nước dùng trong. Tôi đặc biệt thích điều đó. Lần trước tôi ăn tận bốn bát. Rất nhiều, nhưng tôi cũng rất thích", giọng ca Don't go insance hào hứng nói về tình yêu với Việt Nam.
Cuối sự kiện, DPR IAN ôm nón lá, cúi người 90 độ chào 50.000 khán giả, đồng thời, không quên hẹn khán giả Việt sớm gặp lại.
"Tôi thích không khí ở đây", IAN nói lời chào tạm biệt người hâm mộ, rời sân khấu trong tiếng reo hò.
DPR IAN (tên thật Christian Yu, sinh năm 1990 tại Sydney, Australia) là ca sĩ, rapper, nhà sản xuất và đạo diễn nghệ thuật người Hàn Quốc gốc Australia. Anh từng là trưởng nhóm nhạc K-pop C-Clown giai đoạn 2012-2015 trước khi cùng các cộng sự sáng lập hãng thu âm độc lập Dream Perfect Regime (DPR). Dưới nghệ danh DPR IAN, anh ra mắt solo năm 2020 với ca khúc So Beautiful.
Album Moodswings in To Order (2022) giúp anh khẳng định tên tuổi quốc tế, trở thành một trong những nghệ sĩ solo nam K-pop được nghe nhiều nhất trên Spotify toàn cầu. Ngoài ca hát, DPR IAN còn nổi tiếng với khả năng đạo diễn, sản xuất hình ảnh cho hầu hết sản phẩm âm nhạc của DPR, tạo dấu ấn về tính sáng tạo và độc lập nghệ thuật.
Đại nhạc hội 8Wonder - Moments of Wonder do Vingroup tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội) vào ngày 23/8, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám quốc tế gồm: DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN và nhiều ca sĩ Việt Nam: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Tlinh, (S)trong - Trọng Hiếu.
Theo Vingroup, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh
Video: Lộc Chung