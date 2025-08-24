DPR liên tục nói yêu, hôn gió fan Việt khi diễn tại 8Wonder

Giữa các màn trình diễn, DPR IAN liên tục hô tên Việt Nam và nói "I love you" (dịch: Tôi yêu các bạn), đồng thời, bày tỏ rất vui khi được trở lại Việt Nam lần hai trong thời gian ngắn.

Trước đó, vào tháng 6, DPR IAN lần đầu tới Việt Nam và nhanh chóng trở thành cái tên gây bão trên các trang mạng xã hội. Người hâm mộ Việt "đổ" anh chàng từ đó và thường xuyên tương tác, kêu gọi nam ca sĩ trở lại.