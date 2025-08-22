DPR IAN đội nón lá, hôn gió chào fan khi đến Việt Nam

DPR IAN đến Việt Nam sáng 22/8 để chuẩn bị cho 8Wonder - Moments of Wonder; nam ca sĩ được fan vây kín nhưng liên tục cười, gửi lời chào bằng cách hôn gió, tạo hình tim...

'Rể Việt' DPR IAN nhận mưa quà từ fan Khoảnh khắc hàng trăm người hâm mộ đón DPR IAN tại sân bay Nội Bài sáng 22/8.

DPR IAN (tên thật Christian Yu, sinh năm 1990 tại Sydney, Australia) là ca sĩ, rapper, nhà sản xuất và đạo diễn nghệ thuật người Hàn Quốc gốc Australia. Anh từng là trưởng nhóm nhạc K-pop C-Clown giai đoạn 2012–2015 trước khi cùng các cộng sự sáng lập hãng thu âm độc lập Dream Perfect Regime (DPR). Dưới nghệ danh DPR IAN, anh ra mắt solo năm 2020 với ca khúc So Beautiful, nhanh chóng gây ấn tượng bởi phong cách âm nhạc pha trộn pop, R&B, rock và những concept đậm tính điện ảnh.

Album Moodswings in To Order (2022) giúp anh khẳng định tên tuổi quốc tế, trở thành một trong những nghệ sĩ solo nam K-pop được nghe nhiều nhất trên Spotify toàn cầu. Ngoài ca hát, DPR IAN còn nổi tiếng với khả năng đạo diễn, sản xuất hình ảnh cho hầu hết sản phẩm âm nhạc của DPR, tạo dấu ấn về tính sáng tạo và độc lập nghệ thuật.

Đại nhạc hội 8Wonder - Moments of Wonder do Vingroup tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội) vào ngày 23/8, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám quốc tế gồm: DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN và nhiều ca sĩ Việt Nam: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Tlinh, (S)trong - Trọng Hiếu.

Theo Vingroup, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.

Đại nhạc hội còn có màn kết hợp giữa nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam trong dự án Wonder Sound Lab, hứa hẹn mang đến sản phẩm âm nhạc đặc biệt cho sân khấu nhạc hội năm nay. Tại đây, nhạc Việt được thử nghiệm, phá cách và hòa quyện cùng tinh hoa của nghệ sĩ quốc tế, mang đến những kết hợp tiên phong cho thị trường. Điểm khác biệt của Wonder Sound Lab nằm ở mô hình First-time Global Collab: mỗi mùa chỉ duy nhất một màn kết hợp Việt Nam - quốc tế, vừa đánh dấu bước tiến mới, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám mơ giấc mơ toàn cầu.

8Wonder - Moments of Wonder thu hút khoảng 50.000 khán giả trong và ngoài nước. Trước sự kiện, người hâm mộ đã thực hiện hàng loạt hoạt động để chào đón thần tượng và tạo nên không khi đại nhạc hội sôi động.

Nhật Lệ - Mai Anh