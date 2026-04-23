DPM đạt lợi nhuận 515 tỷ đồng quý I

TP HCMDPM ghi nhận doanh thu 5.706 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch quý; lợi nhuận trước thuế 515 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch năm sau ba tháng đầu năm.

Thông tin do lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ, mã DPM) công bố tại Đại hội đồng cổ đông, sáng 23/4.

Trong phiên họp, cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, gồm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận, định hướng đầu tư, công tác quản trị, bổ sung ngành nghề kinh doanh và kiện toàn nhân sự.

Đoàn chủ tịch đang trả lời các câu hỏi của cổ đông. Ảnh: DPM

Năm 2025, DPM duy trì vận hành ổn định. Sản lượng Đạm Phú Mỹ đạt hơn 889 nghìn tấn, NPK Phú Mỹ đạt 203,6 nghìn tấn, tăng 53% so với năm trước. Mảng hóa chất và sản phẩm thương mại tiếp tục tăng trưởng, góp phần mở rộng cơ cấu sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường phân bón và hóa chất biến động, doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả vượt kế hoạch. Tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 17.074 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1.352,6 tỷ đồng, tương đương 330% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.095 tỷ đồng. Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến về tài chính và quản trị khi DPM hoàn tất tăng vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng, đồng thời nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số đạt mức 3.0 và xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 17.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng dự kiến chia cổ tức ở mức 12% vốn điều lệ. Định hướng trọng tâm vẫn là sản xuất - kinh doanh phân bón, với kế hoạch hơn 900 nghìn tấn Urea Phú Mỹ và khoảng 180 nghìn tấn NPK Phú Mỹ. Song song, doanh nghiệp linh hoạt điều hành theo thị trường, tối ưu phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Ở mảng sản phẩm mới, công ty tiếp tục phát triển các dòng hóa chất và sản phẩm giá trị gia tăng cao, đồng thời mở rộng phân bón chất lượng cao, sản phẩm xanh như hữu cơ, vi sinh, đáp ứng xu hướng nông nghiệp bền vững. Công ty cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao quản trị và triển khai các giải pháp phát triển bền vững nhằm tăng hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng thị trường.

Năm 2026, DPM dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư hơn 1.164 tỷ đồng. Trong đó, trọng điểm là các dự án hóa chất mới, đặc biệt dự án H2O2 (oxy già). Doanh nghiệp đồng thời tăng cường nghiên cứu sản phẩm mới, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hiện hữu.

Quý I năm nay, DPM ghi nhận kết quả khả quan. Nhờ điều hành linh hoạt và tối ưu hệ thống phân phối, sản lượng sản xuất và tiêu thụ phân bón, hóa chất vượt kế hoạch. Doanh thu đạt 5.706 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch quý I và 32% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 515 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch năm. Dựa trên nền tảng này, ban lãnh đạo cam kết tiếp tục nỗ lực trong quản trị điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho cả năm 2026.

Các thành viên vừa trúng cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát và chia tay thành viên được miễn nhiệm. Ảnh: DPM

Đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên hội đồng quản trị (trong đó có một thành viên độc lập) và bổ sung ban kiểm soát. Kết quả, ông Cao Chí Kiên và ông Triệu Quốc Tuấn trúng cử hội đồng quản trị; ông Nguyễn Công Minh trúng cử ban kiểm soát. Đồng thời, miễn nhiệm ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng ban kiểm soát.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam. Ảnh: DPM

Đại diện cổ đông lớn Petrovietnam, ông Lê Xuân Huyên - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam ghi nhận những kết quả của DPM, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tập trung đảm bảo vận hành an toàn, đẩy nhanh dự án mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm xanh và hóa chất, đồng thời quan tâm quyền lợi người lao động.

Với vai trò cổ đông lớn, Petrovietnam cam kết tiếp tục đồng hành, đảm bảo nguồn khí ổn định và hỗ trợ DPM hoàn thành kế hoạch năm 2026, duy trì đà tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

