DP World triển khai logistics chuỗi lạnh cho trứng Thổ Nhĩ Kỳ

DP World vừa ra mắt tuyến vận chuyển chuỗi lạnh mới bằng đường biển, giúp trứng từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể đến tay người tiêu dùng trên khắp Trung Đông và Mỹ.

Giai đoạn đầu, tuyến dịch vụ vận chuyển hàng tuần này dự kiến chuyên chở khoảng 6,7 triệu quả trứng mỗi tháng. Khi hành lang chuỗi lạnh được mở rộng và vận hành ổn định, DP World kỳ vọng sản lượng có thể đạt tới 450 triệu quả trứng mỗi năm.

Theo DP World, trứng sẽ được vận chuyển trong các container lạnh thông qua mạng lưới cảng biển và trung chuyển toàn cầu của tập đoàn logistics này. Hệ thống kho lạnh đạt chuẩn chứng nhận quốc tế cùng cơ chế giám sát nhiệt độ liên tục sẽ giúp đảm bảo trứng luôn được giữ tươi trong suốt quá trình vận chuyển.

"Trứng là mặt hàng rất dễ hư hỏng nhưng với sự kết hợp phù hợp giữa công nghệ, chuyên môn và hạ tầng toàn cầu, chúng tôi có thể vận chuyển an toàn và hiệu quả trên quy mô liên lục địa", ông Kris Adams, Phó chủ tịch điều hành phụ trách khu vực Đông Âu của DP World, cho biết.

Trứng là mặt hàng dễ hư hỏng nên việc vận chuyển nhanh, thuận tiện là rất cần thiết. Ảnh: Logistics Manager

Theo dữ liệu từ World Integrated Trade Solution, năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia xuất khẩu trứng lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Hà Lan và Ba Lan. Trong đó, UAE là thị trường quan trọng, chiếm khoảng 40% tổng lượng trứng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

DP World cho biết hiện tập đoàn đang xử lý khoảng 30% tổng khối lượng hàng xuất khẩu vận chuyển bằng đường biển. Tuyến hành lang mới này phù hợp với chiến lược dài hạn của doanh nghiệp nhằm tăng cường năng lực chuỗi lạnh toàn cầu.

Trước đó, năm 2025, DP World đã giới thiệu dịch vụ Atlas mới, kết nối Morocco với Vương quốc Anh và khu vực Bắc Âu.

DP World là tập đoàn logistics và cảng biển toàn cầu có trụ sở tại Dubai, hoạt động tại hơn 75 quốc gia trên 6 châu lục. Doanh nghiệp cung cấp chuỗi giải pháp logistics tích hợp, từ cảng biển, dịch vụ hàng hải, kho bãi, chuỗi cung ứng đến vận tải đa phương thức, nhằm hỗ trợ thương mại toàn cầu vận hành hiệu quả và bền vững hơn.

Hải My (Theo Logistics Manager)