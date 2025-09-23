DP World triển khai chương trình xe tải các-bon thấp tại Anh

AnhChương trình mới của DP World hỗ trợ doanh nghiệp logistics chuyển đổi sang nhiên liệu tái tạo.

DP World vừa ra mắt "Chương trình xe tải các-bon thấp" (Low Carbon Truck Programme – LCTP) tại hai trung tâm logistics London Gateway và Southampton, mang đến cho các đơn vị vận tải cơ hội tiếp cận nhiên liệu ít phát thải - được xem là "lần đầu tiên trong ngành logistics tại Anh".

Nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng này đã hợp tác cùng Certas Energy và New Era Fuels để cung cấp cho các doanh nghiệp vận tải loại nhiên liệu hydrotreated vegetable oil (HVO) - dầu thực vật tái tạo có cường độ phát thải carbon thấp hơn tới 85% so với dầu diesel truyền thống.

Theo DP World, riêng tại hai cảng London Gateway và Southampton hiện có hơn 4.000 lượt xe tải ra vào mỗi ngày. Với chương trình mới, công ty kỳ vọng ít nhất 500 xe tải sẽ chuyển đổi sang sử dụng HVO.

Chương trình thử nghiệm kéo dài đến năm 2027, áp dụng cho các đơn vị vận tải thường xuyên vận chuyển container hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu đầy tải qua cảng của DP World tại Anh. Mục tiêu dài hạn của sáng kiến này là "tạo lộ trình để xe tải nặng chuyển đổi sang chạy điện hoàn toàn, hướng tới mức phát thải bằng 0".

Xe tải tiếp nhiên liệu HVO tại cảng DP World, góp phần giảm khí thải logistics. Ảnh: DP World

Ông John Trenchard, Phó chủ tịch phụ trách chuỗi cung ứng quốc tế bền vững của DP World, cho biết chủ hàng và các công ty giao nhận có thể cắt giảm đáng kể khí thải phạm vi 3 (Scope 3, một khái niệm trong chuẩn mực báo cáo phát thải khí nhà kính - GHG Protocol) trong chuỗi cung ứng nếu lựa chọn các đơn vị vận tải tham gia chương trình. Đây là bước tiến mang tính đột phá đối với lĩnh vực vận tải container.

"Chúng tôi ước tính có thể giảm hơn 30.000 tấn CO2 mỗi năm nếu tất cả đối tác vận tải đăng ký tham gia. Chúng tôi hy vọng sự tham gia sớm này sẽ là bước đệm hướng tới mục tiêu điện khí hóa trong tương lai", ông nói.

Chương trình còn tích hợp khóa đào tạo trực tiếp về "nhận thức các-bon" diễn ra trong một ngày nhằm hỗ trợ các đơn vị vận tải và đối tác trong hành trình chuyển đổi sang chuỗi cung ứng xanh hơn.

Ông Richard Smith, Giám đốc điều hành Hiệp hội Vận tải đường bộ Anh (RHA), nhận định các doanh nghiệp vận tải đều mong muốn giảm phát thải. Khảo sát Net Zero gần đây của hiệp hội cho thấy họ coi nhiên liệu ít phát thải là giải pháp trung gian quan trọng trên lộ trình tiến tới phát thải ròng bằng 0. "HVO, nếu được khai thác từ nguồn thích hợp, chính là lựa chọn phù hợp. Chúng tôi hoan nghênh Chương trình xe tải các-bon thấp của DP World, cùng khóa đào tạo đi kèm, để đồng hành với các doanh nghiệp vận tải trong quá trình này", ông cho biết.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tài trợ thông qua Quỹ Chuyển đổi năng lượng (Energy Transition Contribution), áp dụng trên tất cả container hàng nhập khẩu đầy tải thông qua hệ thống cảng DP World tại Anh.

DP World là tập đoàn logistics và giải pháp chuỗi cung ứng toàn cầu có trụ sở tại Dubai, hoạt động tại hơn 75 quốc gia với gần 103.000 nhân viên. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cảng biển, vận tải, kho bãi, thương mại điện tử và công nghệ chuỗi cung ứng, phục vụ hơn 190.000 khách hàng. Tại Anh, DP World quản lý hai cảng container lớn là London Gateway và Southampton, đồng thời phát triển nhiều sáng kiến logistics xanh nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Như Ý (Theo Logistics Manager)