DP World Tour lần đầu có nhà vô địch người Ba Lan

IrelandNâng cup Irish Open ngày 3/7, Adrian Meronk là golfer Ba Lan đầu tiên trong 50 năm lịch sử đấu trường golf nam hạng nhất châu Âu.

Meronk nâng cup vo oddichj Irish Open trên sân par72 trong khu nghỉ dưỡng Mount Juliet Estate, Ireland ngày 3/7.

Meronk về nhất ở điểm -20, bỏ cách á quân Ryan Fox ba gậy. Meronk thắng nhờ hai birdie và một eagle trong bốn hố cuối vòng 4, trong đó birdie từ cú gạt 7,5 mét tại hố 15 giúp anh lên T1 với Fox. Sang hố 16, Meronk lại lấy birdie cách 5,4 mét để độc chiếm ngôi đầu. Vào hố 17 par5, đấu thủ 29 tuổi sau hai cú chỉ đưa bóng đến gần green. Vị trí đó cách lỗ 7,5 mét, nhưng Meronk quyết định gạt và ghi eagle.

Meronk eagle bằng cú gạt cách 7,5 mét Meronk eagle bằng cú gạt cách 7,5 mét.

"Mùa này, tôi vuột cơ hội vài lần. Và rồi cuối cùng tôi cũng thành công. Thành quả này từ việc tập luyện mỗi ngày", Meronk phát biểu trong lễ nhận thưởng.

Anh lĩnh 1,016 triệu USD trong khi Fox nhận 657.600 USD.

Meronk 29 tuổi, đấu chuyên nghiệp từ 2016. Anh vào DP World Tour từ 2020, sau ba năm ở hệ thống hạng nhì Challenge Tour. Khi đó, golf Ba Lan lần đầu có đại diện nam ở đấu trường hạng nhất châu Âu được thành lập từ 1972 với tên European Tour. Danh xưng này đổi thành DP World Tour từ 2022.

Năm ngoái, Meronk cũng lần đầu mang quốc kỳ vào major US Open. Năm nay, anh sẽ lặp lại điều đó tại major The Open Championship từ ngày 14 đến 17/7 khi giải vào kỳ đấu thứ 150 ở sân Old trong CLB golf St. Andrews, nơi được xem là cội nguồn của golf.

Meronk đã dự 65 giải DP World Tour, riêng mùa này qua 13 giải, trong đó bảy lần về top 10, tính cả chức vô địch Irish Open vừa rồi.

Quốc Huy