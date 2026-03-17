DP World mở tuyến đường sắt liên vận Serbia - Đức

Tuyến đường sắt mới kết nối Novi Sad với Herne, chạy ba chuyến mỗi tuần, giúp vận chuyển nhanh hơn và giảm tới 80% phát thải so với đường bộ.

DP World vừa khai trương tuyến vận tải đường sắt liên vận mới kết nối nhà ga của hãng tại Novi Sad (Serbia) với thành phố Herne ở miền tây Đức, thiết lập tuyến đường sắt thường xuyên giữa khu vực Balkan và trung tâm logistics Rhine-Ruhr.

Tuyến dịch vụ do công ty vận tải Áo LKW Walter vận hành, chạy ba chuyến mỗi tuần và được thiết kế nhằm cung cấp giải pháp nhanh hơn, ổn định hơn so với vận chuyển đường bộ đường dài giữa Serbia và Tây Âu.

Theo DP World, tuyến đường sắt này có thể giúp giảm lượng khí thải carbon tới 80% so với vận chuyển hoàn toàn bằng đường bộ.

Cơ sở Novi Sad cũng trở thành nhà ga đầu tiên tại Serbia cung cấp dịch vụ đường sắt liên vận thường xuyên đến Tây Âu.

Cẩu chuyên dụng bốc xếp rơ-moóc của hãng vận tải LKW Walter lên toa tàu tại ga Novi Sad (Serbia), phục vụ tuyến vận tải đường sắt liên vận mới kết nối Serbia với Đức do DP World triển khai. Ảnh: LKW Walter

Ông Gokhan Yurteken, Tổng giám đốc DP World Novi Sad, cho biết: "Việc kết nối Novi Sad với khu vực Rhine-Ruhr bằng tuyến liên vận theo lịch trình giúp Serbia hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng châu Âu, đồng thời củng cố vai trò của nước này như một cửa ngõ thương mại chiến lược tại Đông Nam Âu".

Theo ông, tuyến dịch vụ mới sẽ mang lại cho khách hàng của DP World lộ trình nhanh hơn và dễ dự đoán hơn từ Serbia sang Tây Âu.

Dịch vụ được triển khai trong bối cảnh vận tải đường bộ đường dài giữa Serbia và Tây Âu đang đối mặt với nhiều áp lực về quy định và vận hành, bao gồm việc Liên minh châu Âu triển khai Hệ thống nhập - xuất cảnh (EES) và các quy định chặt chẽ hơn về di chuyển của tài xế.

Ông Vladica Ćulafić, Giám đốc thương mại DP World Novi Sad, nhận định: "Khi các yêu cầu pháp lý đối với vận tải đường bộ trong EU ngày càng thay đổi, khách hàng đang tìm kiếm những giải pháp có tốc độ cao, ổn định và ít thủ tục hành chính hơn. Vận tải liên vận bằng đường sắt đáp ứng được cả ba yếu tố này, đồng thời giúp giảm đáng kể phát thải carbon".

Hải My (Theo Manager Logistics)