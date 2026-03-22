DP World lãi gần hai tỷ USD năm 2025

Tập đoàn DP World công bố kết quả kinh doanh kỷ lục năm 2025, với lợi nhuận đạt 1,96 tỷ USD, tăng 32,2% so với năm trước.

DP World ghi nhận doanh thu 24,4 tỷ USD, tăng 22%, trong khi lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) điều chỉnh đạt 6,4 tỷ USD, tăng 18%, nhờ hiệu suất tích cực từ mảng cảng biển, khai thác terminal (bến, cảng) và logistics.

Tổng sản lượng thông qua cảng đạt 93,4 triệu TEU, tăng 5,8%. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng tăng 14% lên 6,3 tỷ USD.

Cảng DP World. Ảnh: DP World

Chủ tịch Hội đồng quản trị Essa Kazim cho biết, trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, danh mục đầu tư đa dạng và chiến lược phân bổ vốn hiệu quả giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định. "Kết quả phản ánh năng lực thích ứng khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc", ông nói.

Theo CEO Yuvraj Narayan, hoạt động khai thác cảng biển ghi nhận tăng trưởng nhờ sản lượng ổn định, cải thiện hiệu suất và kiểm soát chi phí. Doanh thu trên mỗi TEU tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong năm 2025, doanh nghiệp cũng hợp nhất mảng dịch vụ hàng hải dưới một thương hiệu chung, nhằm củng cố vị thế nhà cung cấp logistics tích hợp toàn cầu.

Trong năm, DP World đã đầu tư 3,1 tỷ USD, tăng so với 2,2 tỷ USD năm trước, nhằm mở rộng công suất và nâng cao hiệu quả vận hành. Tổng công suất cảng đạt 109 triệu TEU.

Doanh nghiệp cũng giảm 14% lượng phát thải Scope 1 và 2 so với năm 2022, đồng thời khoảng 67% điện năng sử dụng trên toàn cầu đến từ nguồn tái tạo.

Năm 2026, DP World dự kiến chi khoảng 3 tỷ USD cho các dự án trọng điểm tại nhiều khu vực, bao gồm cảng Jebel Ali, London Gateway (Anh), Tuna Tekra (Ấn Độ) và Ndayane (Senegal).

DP World là tập đoàn khai thác cảng và logistics có trụ sở tại Dubai, United Arab Emirates. Doanh nghiệp thuộc sở hữu của Dubai World, hoạt động tại hơn 70 quốc gia với mạng lưới cảng biển, kho bãi và dịch vụ chuỗi cung ứng. DP World tập trung phát triển mô hình logistics tích hợp, từ khai thác cảng, vận tải đến phân phối hàng hóa. Doanh nghiệp là một trong những nhà vận hành cảng lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại quốc tế.

Ánh Dương (theo Seatrade Maritime News)