DP World hợp tác APM Terminals tại cảng Jeddah

Arab SaudiDP World và APM Terminals hợp tác chiến lược tại bến container phía Nam cảng Jeddah, củng cố năng lực logistics tích hợp và vai trò cửa ngõ thương mại Biển Đỏ.

Theo thỏa thuận, APM Terminals sẽ mua lại 37,5% cổ phần thiểu số tại bến cảng, trong khi DP World nắm giữ 62,5% cổ phần chi phối và tiếp tục điều hành hoạt động khai thác. Song song, DP World và Maersk cũng đầu tư vào năng lực logistics tích hợp tại cảng Jeddah, kết nối cầu cảng với hệ thống kho bãi, phân phối và vận tải nội địa. Hai bên hướng tới nâng cao năng lực hỗ trợ chuỗi cung ứng, đồng thời duy trì vai trò cửa ngõ chiến lược cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hệ thống cẩu giàn hiện đại tại bến container phía Nam, Jeddah Islamic Port - nơi DP World và APM Terminals triển khai hợp tác chiến lược nâng cao năng lực logistics. Ảnh: Jeddah Islamic Port

Ông Yuvraj Narayan, Tổng giám đốc Tập đoàn DP World, cho biết Arab Saudi là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp và cảng Jeddah giữ vai trò trung tâm trong chiến lược tăng trưởng hơn hai thập kỷ qua.

Ông nhấn mạnh kể từ khi nhận nhượng quyền Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT) 30 năm vào năm 2019, DP World đã hiện đại hóa bến container phía Nam thành cửa ngõ công suất lớn, góp phần củng cố vị thế của Jeddah như một trung tâm hàng hải hàng đầu Biển Đỏ, phù hợp với tầm nhìn phát triển quốc gia "Vision 2030" của Arab Saudi.

DP World là tập đoàn khai thác cảng và logistics toàn cầu có trụ sở tại Dubai, hiện diện tại nhiều thị trường trọng điểm. Còn APM Terminals là công ty thành viên của Tập đoàn Maersk, chuyên vận hành cảng và cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng tích hợp trên toàn cầu.

Hải My (Theo Logistics Manager)