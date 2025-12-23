DP World hợp nhất các dịch vụ hàng hải

DP World hợp nhất ba mảng dịch vụ hàng hải chủ chốt gồm Unifeeder, P&O Ferrymasters và P&O Maritime Logistics (POML) thống nhất một thương hiệu.

Theo đó, các hoạt động này sẽ được tổ chức lại thành ba nhóm dịch vụ chính mang thương hiệu DP World: Shipping Solutions, Multimodal Solutions và Maritime Solutions. Động thái này được DP World mô tả là "bước tiến quan trọng" trong quá trình chuyển mình từ một nhà khai thác cảng sang nhà cung cấp logistics tích hợp toàn diện.

Trong những tháng tới, các thương hiệu cũ sẽ lần lượt chuyển đổi hoàn toàn sang thương hiệu DP World trên mọi nền tảng số, hiện diện vật lý và điểm chạm khách hàng. Tuy nhiên, đội ngũ lãnh đạo, danh mục dịch vụ và hạ tầng vận hành hiện tại vẫn được giữ nguyên. Sau hợp nhất, các đơn vị sẽ cung cấp khả năng kết nối tích hợp, đa phương thức trên phạm vi toàn cầu, giúp khách hàng vận chuyển hàng hóa hiệu quả, bền vững và ổn định hơn.

Việc hợp nhất các thương hiệu giúp DP World phục vụ khách hàng tốt hơn. Ảnh: DP World

Trong đó, Shipping Solutions sở hữu đội tàu khoảng 150 tàu, kết nối hơn 200 cảng trên toàn thế giới. Multimodal Solutions quản lý hơn 100 tuyến vận tải đường sắt và 14 cảng nội địa tại châu Âu và Vương quốc Anh, cung cấp các giải pháp xử lý chuyên biệt cho nhiều loại hàng hóa. Maritime Solutions vận hành hơn 400 tàu, bao gồm 17 tàu MCV phục vụ hàng dự án phức tạp, đồng thời cung cấp dịch vụ hoa tiêu và lai dắt tại các cảng trên toàn cầu.

Ông Sultan Ahmed bin Sulayem, Chủ tịch kiêm CEO DP World, cho biết: "Chúng tôi đang xây dựng một tương lai nơi dòng chảy thương mại diễn ra liền mạch. Trong khi tiếp tục tôn trọng giá trị di sản của các thương hiệu đã gây dựng, DP World nay cùng phát triển như một tập thể thống nhất để nâng cao hơn nữa giá trị mang lại cho khách hàng trên toàn cầu".

Ông Ganesh Raj, Giám đốc vận hành toàn cầu mảng Dịch vụ Hàng hải của DP World, nhấn mạnh: "Khi chuỗi cung ứng thay đổi, chúng tôi cũng phải thay đổi theo. Khách hàng sẽ làm việc với một thương hiệu thống nhất, phản ánh đúng DP World của hiện tại".

Trước đó, vào tháng 10, P&O Maritime Logistics đã hoàn tất việc mua lại cổ phần chi phối tại NovaAlgoma Cement Carriers (NACC) - doanh nghiệp chuyên vận chuyển hàng rời khô, qua đó tăng cường hiện diện của DP World trong các phân khúc hàng rời và hàng khô.

DP World là tập đoàn logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu có trụ sở tại Dubai, hoạt động tại hơn 75 quốc gia. Doanh nghiệp cung cấp hệ sinh thái logistics tích hợp, bao gồm khai thác cảng biển, vận tải biển, logistics đa phương thức, kho bãi và các giải pháp chuỗi cung ứng đầu cuối, phục vụ thương mại toàn cầu.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)