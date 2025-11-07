DP World chi 5 tỷ USD mở rộng hạ tầng logistics tại Ấn Độ

Ấn ĐộTập đoàn logistics toàn cầu DP World cam kết đầu tư thêm 5 tỷ USD nhằm tăng cường kết nối đa phương thức và phát triển hạ tầng chuỗi cung ứng tại Ấn Độ.

Tại "Tuần lễ Hàng hải Ấn Độ 2025" diễn ra ở Mumbai, DP World công bố kế hoạch đầu tư thêm 5 tỷ USD (tương đương 3,8 tỷ Bảng Anh) nhằm củng cố mạng lưới kết nối logistics đa phương thức, phục vụ cả thương mại nội địa và quốc tế.

Khoản đầu tư này nối tiếp 3 tỷ USD mà DP World đã rót vào thị trường Ấn Độ trong suốt ba thập kỷ qua, thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn đối với sự phát triển của ngành hàng hải nước này.

"Khoản đầu tư mới cùng các thỏa thuận hợp tác chiến lược tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy ngành hàng hải và logistics Ấn Độ, đồng thời củng cố vị thế của quốc gia này trong thương mại toàn cầu", ông Sultan Ahmed bin Sulayem, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn DP World, chia sẻ.

Theo ông Sulayem, nguồn vốn này sẽ góp phần giảm chi phí logistics, hỗ trợ sản xuất trong nước và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trên toàn Ấn Độ.

Khoản đầu tư mới cùng các thỏa thuận hợp tác chiến lược tái khẳng định cam kết của DP World trong việc thúc đẩy ngành hàng hải và logistics Ấn Độ. Ảnh: DP World

Trước đó, DP World đã ký 5 biên bản ghi nhớ (MoU) với nhiều đối tác nhằm thúc đẩy phát triển các lĩnh vực trọng yếu như vận tải ven biển xanh, đóng và sửa chữa tàu, phát triển kỹ năng, cùng giải pháp vận tải hàng hóa tiên tiến.

Trong đó, Unifeeder - công ty con của DP World và Sagarmala Finance Corporation sẽ hợp tác phát triển dịch vụ vận tải ven biển bền vững về mặt thương mại trên toàn Ấn Độ.

Một thỏa thuận khác giữa Cochin Shipyard và Drydocks World tập trung mở rộng hoạt động tại cơ sở sửa chữa tàu quốc tế ở Kochi, nhằm củng cố vị thế Ấn Độ như một trung tâm dịch vụ hàng hải toàn cầu đang nổi. Cùng với đó, Cochin Shipyard, Drydocks World và Trung tâm Xuất sắc về Hàng hải và Đóng tàu (CEMS) đã ký thỏa thuận ba bên nhằm nâng cao năng lực đào tạo kỹ năng trong ngành đóng và sửa tàu.

Ngoài ra, Cơ quan Cảng Cochin và DP World sẽ phối hợp nâng cấp hạ tầng hàng hải tại bang Kerala, bao gồm việc cải thiện năng lực bốc dỡ tại cảng trung chuyển container quốc tế Kochi do DP World vận hành.

Thỏa thuận cuối cùng giữa Cơ quan Cảng Deendayal, DP World và Nevomo (MagRail) hướng đến việc thiết kế và lắp đặt tuyến thử nghiệm MagRail Booster dài 750 m trong khu vực cảng ở bờ Tây Bắc Ấn Độ, mở đường cho mô hình vận hành cảng tự động, phát thải thấp.

Hiện mạng lưới của DP World tại Ấn Độ phủ hơn 200 địa điểm, tạo ra khoảng 24.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, góp phần quan trọng vào phát triển thương mại và hạ tầng logistics quốc gia.

DP World, có trụ sở tại Dubai (UAE), là tập đoàn logistics và cảng biển toàn cầu hoạt động tại hơn 70 quốc gia. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp tích hợp cho vận tải, chuỗi cung ứng và thương mại kỹ thuật số, xử lý hơn 80 triệu TEU container mỗi năm. Với tầm nhìn "làm cho thương mại toàn cầu thông suốt hơn", DP World đang đầu tư mạnh vào cảng biển thông minh, công nghệ tự động hóa và chuỗi cung ứng bền vững nhằm thúc đẩy kết nối thương mại toàn cầu.

Như Ý (Theo Logistics Manager)