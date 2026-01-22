DP World Callao vượt mốc hai triệu TEU

Cảng container DP World Callao tại Peru trở thành cảng đầu tiên trên bờ Tây Nam Mỹ xử lý hơn 2 triệu teu trong một năm, đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành logistics khu vực.

Sản lượng kỷ lục này tăng 22% so với năm 2023 - thời điểm trước khi cầu cảng Bicentennial Pier được đưa vào khai thác, cho thấy vai trò ngày càng lớn của DP World Callao trong việc đáp ứng nhu cầu thương mại gia tăng của Peru. Năm 2024, cảng này xử lý 1,96 triệu teu.

Cảng DP World. Ảnh: DP World

Thành tích trên phản ánh quá trình đầu tư hạ tầng bền bỉ, mở rộng công suất và cải thiện hiệu quả vận hành, qua đó củng cố vị thế của Callao như một trung tâm logistics hàng đầu khu vực. Riêng bến Nam do doanh nghiệp này khai thác đã đóng góp hơn 316 triệu USD vào GDP của Peru.

Ông Carlos Merino, CEO DP World tại Colombia, Ecuador và Peru, cho biết cách đây một thập kỷ, 2 triệu TEU là tổng sản lượng của tất cả cảng tại Peru. Hiện nay, con số này đã đạt được chỉ bởi một cảng, cho thấy tác động của đầu tư chiến lược vào hạ tầng cảng hiện đại đối với năng lực thương mại quốc gia và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kết quả này có được nhờ cầu cảng Bicentennial Pier - dự án đầu tư 400 triệu USD giúp nâng công suất khai thác của cảng thêm 80%. Việc mở rộng cho phép DP World Callao tiếp nhận tàu cỡ lớn, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm ùn tắc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thương mại ngày càng tăng đồng thời cải thiện độ tin cậy dịch vụ.

Tính đến tháng 11/2025, cảng Callao xử lý 55,8% tổng lượng nông sản xuất khẩu của Peru, trong đó 35,2% đi qua cảng DP World. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm bơ, nho, việt quất, quýt và xoài, góp phần đưa nông sản Peru sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

DP World Callao là cảng container lớn tại Peru và một trong những cửa ngõ logistics quan trọng nhất bờ Tây Nam Mỹ, do tập đoàn DP World (UAE) đầu tư và khai thác. Cảng nằm tại vịnh Callao, gần thủ đô Lima, đóng vai trò trung tâm trong xuất nhập khẩu của Peru và kết nối khu vực với các tuyến hàng hải xuyên Thái Bình Dương. DP World bắt đầu vận hành Callao từ năm 2010 và liên tục mở rộng hạ tầng, trong đó có cầu cảng Bicentennial hiện đại. Nhờ đầu tư lớn và tối ưu vận hành, Callao trở thành điểm trung chuyển then chốt cho hàng nông sản và container khu vực.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)