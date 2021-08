Đốt xe khi bị kiểm tra lý do ra đường

Chiếc xe máy bị đốt cháy bên lề đường Mỹ Phước - Tân Vạn sáng nay. Ảnh: Cắt từ Video người dân

Sáng 17/8, Thanh chạy xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn qua phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, bị tổ tuần tra phòng chống dịch khu vực này chặn lại, kiểm tra.

Nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ cho lý do ra đường, giấy tờ xe, bị công an lập biên bản xử phạt. Thanh cự cãi với lực lượng chức năng rồi bất ngờ châm lửa đốt xe cháy trơ khung. Anh ta bị công an khống chế đưa về trụ sở xét nghiệm nhanh Covid-19 và xử lý các vi phạm.

"Sự việc diễn ra quá nhanh, chúng tôi không kịp ngăn cản", thành viên tổ tuần tra cho biết.

Bình Dương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 31/8. Hiện, tỉnh ghi nhận 46.501 ca nhiễm Covid-19, dự báo còn tăng trong thời gian tới khi triển khai xét nghiệm diện rộng đợt 2.

Yên Khánh