Đốt vàng mã ở ban công chung cư có thể bị phạt 3-5 triệu đồng

Chị Cẩm Linh cho rằng mua một lò đốt vàng mã mini bằng kim loại và chỉ đốt ở ban công nhà mình sẽ rất tiện, nhưng luật sư cảnh báo hành vi này có thể bị xử phạt.

Chị Linh, 33 tuổi, sống ở chung ta tại Hà Nội song ngại xuống khu hóa vàng nên định sắm một lò đốt vàng mã loại mini bằng inox, thi thoảng đốt hủy tài liệu giấy tờ hay vàng mã.

Chị nói sẽ không mang ra hàng lang hay bất cứ khu vực sinh hoạt chung nào của tầng mình mà chỉ đặt ở ban công.

"Nhà tôi cũng không đốt vàng mã nhiều mà chỉ bộ quần áo hoặc tệp tiền nhỏ", chị Linh giải thích và băn khoăn việc tiện lợi này của mình có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?

Trong 742 độc giả VnExpress tham gia cho ý kiến về việc này, 84% cho rằng không được đốt vàng mã theo "sáng kiến" của chị Linh. 16% cho ý kiến trái ngược.

Giải đáp điều này, luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa (Công ty Luật Bảo An, Hà Nội) phân tích, do đặc thù chung cư có nhiều hộ dân sinh sống, có thể lên tới hàng nghìn người nên vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ được pháp luật quy định rất nghiêm ngặt.

Điểm đ khoản 8 Điều 3 Luật nhà ở năm 2023 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm đã nêu nghiêm cấm hành vi gây mất trật tự, an toàn, cháy, nổ trong nhà chung cư; kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ và ngành, nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Với quy định nói trên, luật sư Hoa cho hay, dù việc đốt giấy tiền, vàng mã trong khu chung cư bằng lò đốt vàng mã inox mini hay đốt ở những nơi không được phép đều là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. "Điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cư dân trong khu chung cư, bị pháp luật cấm. Bên cạnh đó việc đốt vàng mã còn gây ô nhiễm môi trường, khói bụi bay sang các hộ liền kề", luật sư phân tích.

Điều 35 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 cho phép nhà chức trách phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện, điện tử ở những nơi có quy định cấm. Mức phạt với tổ chức có cùng hành vi nêu trên là từ 6 đến 10 triệu đồng.

Theo luật sư, trường hợp đốt vàng mã gây cháy nổ, thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo Điều 313 Bộ luật Hình sự với hình phạt tối đa lên đến 12 năm tù và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định.

Khoản 4 điều này còn quy định vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Do vậy, luật sư Hoa khuyến cáo cư dân của các chung cư cần phải tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống cháy nổ; chỉ đốt vàng mã ở nơi quy định và khi đốt phải đảm bảo an toàn, tránh tàn lửa gây cháy ở khu vực lân cận.

Hải Thư