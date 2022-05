Đốt tiệm Internet vì 'bị phá khi chơi game'

TP HCMVũ Đình Long, 28 tuổi, thừa nhận đã mang xăng đến đốt tiệm Internet ở Thủ Đức do tức tối việc bị phá trong lúc chơi game.

Ngày 8/5, Long bị Công an TP Thủ Đức triệu tập để làm rõ dấu hiệu tội phạm. Khai với công an, Long thừa nhận khi chơi game tại tiệm Internet thuộc phường Hiệp Bình Chánh đã bị người nào đó phá qua mạng. Do không xác định được người này là ai nên anh ta mang xăng đến đốt tiệm để "dằn mặt".

Thanh niên phóng hỏa tiệm internet Camera ghi hình nam thanh niên phóng hỏa tiệm Internet. Video: Nguyễn Điệp

Theo điều tra, chiều 3/5, Long mặc áo khoác, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến quán Internet của chị Bích Trâm, 33 tuổi. Anh này cầm can xăng đi vào quầy tính tiền, lớn tiếng chửi chủ quán và nhân viên.

Long nói "lần này tao cảnh cáo" rồi đổ xăng ra sàn nhà - nơi có hơn chục xe máy, phóng hoả rồi lên xe tẩu thoát. Sự việc diễn ra gần một phút, được camera an ninh trong quán ghi lại.

Chị Trâm bị bỏng ở chân. Nhiều người trong quán kịp lấy bình chữa cháy mini dập lửa nên không thiệt hại tài sản.

Quốc Thắng