Đốt than sưởi ấm trong phòng kín, hai người nguy kịch

Quảng TrịHai người phụ nữ 64 và 75 tuổi tại xã Nam Giang hôn mê sâu, co cứng tay chân do ngộ độc khí CO khi đốt than sưởi ấm.

Ngày 21/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cho biết vừa hoàn tất thủ tục chuyển hai bệnh nhân lên tuyến trên điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán cả hai bị ngộ độc nặng khí carbon monoxide (CO).

Theo người nhà, tối 20/11, do thời tiết chuyển lạnh, hai người đã đốt than củi sưởi ấm trong phòng ngủ và đóng kín cửa. Đến sáng hôm sau, người thân phát hiện cả hai bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu. Thời điểm nhập viện, người bệnh hôn mê sâu, tay chân co cứng, đại tiểu tiện không tự chủ và chỉ số oxy trong máu (SpO2) tụt giảm nghiêm trọng. Kíp trực lập tức đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, dùng thuốc vận mạch và áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt để duy trì sự sống.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân bị ngộ độc khí. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trần Thanh Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, giải thích CO là khí không màu, không mùi, rất dễ tích tụ trong không gian kín. Khi đi vào cơ thể, loại khí này gắn chặt với hemoglobin (hồng cầu) gấp 200 lần so với oxy, gây thiếu oxy nghiêm trọng, làm tổn thương não, tim và dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Các dấu hiệu nhận biết ngộ độc khí than bao gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực và khó thở. Trường hợp nặng, nạn nhân sẽ kích động, co giật và rơi vào hôn mê.

Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than củi, than tổ ong trong phòng kín, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh. Nếu phát hiện người có dấu hiệu ngộ độc, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra nơi thoáng gió để hít thở không khí trong lành và chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

Đắc Thành