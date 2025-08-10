Đốt rác gây cháy 5 căn nhà gỗ ở Hà Tĩnh

Trưa 10/8, lửa đốt rác gặp nắng nóng bùng phát, lan nhanh thiêu rụi 5 căn nhà gỗ lim và dổi trị giá khoảng 7 tỷ đồng tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê cũ.

Khoảng 12h, người thân của gia đình ông Nguyễn Văn Trung ở thôn Thái Yên nhóm lửa đốt rác sau nhà. Ngọn lửa bén nhanh, cháy lan sang căn nhà gỗ cách khoảng 10 m. Gia chủ cùng người thân múc nước dập lửa nhưng bất thành do trời nắng gắt, gió thổi mạnh, lửa bốc dữ dội.

Cột khói cao hàng chục mét, lan sang 4 nhà gỗ khác dựng liền kề trong khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông. Thời điểm này, không có người ở bên trong các căn nhà.

Hiện trường vụ cháy 5 căn nhà ở Hà Tĩnh Hiện trường vụ cháy. Video: Hùng Lê

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an Hà Tĩnh) huy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với người dân khống chế đám cháy. Sau khoảng một giờ, ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ 5 nhà gỗ cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Ông Trung làm nghề buôn nhà gỗ, dựng sẵn trong vườn để bán cho khách. Mỗi căn rộng 80-100 m2, làm bằng gỗ lim và dổi. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại.

Các căn nhà gỗ dựng liền kề cháy rụi, chiều 10/8. Ảnh: Hùng Lê

Đức Hùng