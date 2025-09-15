Đột quỵ và đột tử
khác nhau thế nào
Đột quỵ xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho não bị tắc
song tim vẫn đập, còn tim đột ngột ngừng hoạt động
gây tử vong ngay gọi là đột tử.
Đột quỵ
Đột tử
Nguyên nhân
Nhóm nguy cơ
Dấu hiệu
Cách sơ cứu
Phòng tránh
*Nội dung được tư vấn bởi BS.CKII Nguyễn Văn Dương
Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Đột quỵ và đột tử
khác nhau thế nào
Đột quỵ xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho não bị tắc song tim vẫn đập, còn tim đột ngột ngừng hoạt động gây tử vong ngay gọi là đột tử.
Đột Quỵ
Nguồn cung cấp máu
cho não bị tắc nghẽn
hoặc giảm
Tế bào não bắt đầu chết
Tim vẫn hoạt động
Người bệnh chưa tử vong
Đột tử
Tim ngừng hoạt động
đột ngột
Máu không còn được bơm đi nuôi não và các cơ quan
Tử vong
Nguyên nhân
Đột quỵ
Nhồi máu não:
Tắc nghẽn mạch máu não do huyết khối
hoặc xơ vữa, chiếm 85%
Xuất huyết não:
Mạch máu não bị vỡ gây chảy máu,
chiếm 15%
Đột tử
Bệnh não:
đột quỵ, u não, viêm màng não, viêm não, động kinh…
Bệnh mạch máu:
phình động mạch chủ bụng, bệnh mạch máu ngoại biên, huyết khối tĩnh mạch sâu
Bệnh phổi: viêm phổi, thuyên tắc phổi, hen suyễn nặng, lao phổi, xơ phổi…
Bệnh tiêu hóa:
viêm tụy cấp,
xuất huyết tiêu hóa…
Đột tử không do bệnh lý:
làm việc quá sức, uống rượu, tắm đêm…
Nhóm nguy cơ
Đột quỵ
Mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu
Tiền sử gia đình hoặc cá nhân đột quỵ, mắc bệnh tim, thiếu máu não thoáng qua
Uống rượu bia nhiều, dùng chất kích thích…
Hút thuốc lá, béo phì, ít vận động
Ăn uống không khoa học
Người từ 55 tuổi,
dùng thuốc tránh thai hay liệu pháp điều chỉnh hormone…
Đột tử
Tiền sử bệnh tim
Rối loạn mỡ máu,
tăng huyết áp, tiểu đường không được kiểm soát
Uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá, ít vận động, béo phì, lạm dụng chất kích thích…
Có người thân mất đột ngột khi còn trẻ không rõ nguyên nhân
Dấu hiệu
Đột quỵ
Mặt méo,
nhận biết rõ hơn khi cười
Tê một bên tay, tay kém linh hoạt, liệt. Chân như đi rớt dép, nhấc chân không lên…
Nói đớ, á khẩu
Hôn mê, sảng, hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng, buồn nôn, nôn, đau đầu…
Đột tử
Tim đập mạnh, nhanh,
không đều
Mất thăng bằng,
choáng váng, khó đứng
Căng tức, đau nhói ngực
Khó thở hoặc thấy không đủ không khí để thở
Mất ý thức tạm thời và đột ngột, ngã
hoặc không còn phản ứng khi ngất
Cách sơ cứu
Đột quỵ
Gọi cấp cứu 115
Đặt người bệnh trong tư thế thoải mái, nới rộng quần áo
Đặt phần đầu, lưng
nghiêng 45 độ so với
cơ thể để tránh sặc
Kiểm tra hô hấp,
nếu ngừng tim thì xoa bóp tim ngoài lồng ngực
Đột tử
Gọi cấp cứu 115
Kiểm tra nhịp tim,
nhịp thở và ý thức
Hồi sức tim phổi (CPR)
Hô hấp nhân tạo
Dùng máy khử rung tim
tự động (AED)
Phòng ngừa
Khám sức khỏe
1-2 lần/năm
Kiểm soát bệnh nền
Duy trì lối sống khoa học
Đi khám khi có
triệu chứng bất thường
*Nội dung được tư vấn bởi
BS.CKII Nguyễn Văn Dương
Trung tâm Tim mạch Can thiệp,
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM