Đột quỵ ở Côn Đảo, du khách chi 300 triệu đồng gọi trực thăng cấp cứu vào bờ

Đang du lịch Côn Đảo, người đàn ông 59 tuổi đột quỵ, y bác sĩ tuyến đảo lập tức truyền thuốc tiêu sợi huyết và chuyển người bệnh về đất liền bằng chuyến trực thăng 300 triệu đồng.

Chỉ vài giờ sau can thiệp tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân cải thiện rõ rệt, cử động chân tốt hơn, tỉnh táo và bắt đầu hồi phục ngôn ngữ. Ảnh chụp MRI sáng 17/3 cho thấy tổn thương não thu hẹp đáng kể so với diện tích mạch máu tắc ban đầu, dòng máu lưu thông ổn định.

Trước đó, trưa 15/3, nam du khách quê Thái Nguyên đang chuẩn bị ăn trưa thì đánh rơi đũa, yếu tay phải, méo miệng và nói khó. Tại khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo, nhóm bác sĩ luân phiên của Sở Y tế TP HCM ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng nói khó, liệt mặt nhẹ và yếu nửa người phải. Hình ảnh chụp CT sọ não cho thấy dấu hiệu tăng đậm độ động mạch não giữa, gợi ý cục máu đông lớn đang chặn dòng máu lên não - tình huống có nguy cơ diễn tiến nặng.

ThS.BS.CK1 Nguyễn Quốc Trung, bác sĩ thần kinh của đoàn luân phiên, hội chẩn từ xa qua hệ thống Telemedicine với PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 và TS.BS Phạm Nguyên Bình, phó khoa, được chỉ định thuốc tiêu sợi huyết nhằm tái thông mạch máu não khẩn cấp. Các bác sĩ túc trực không rời mắt khỏi bệnh nhân trong suốt quá trình truyền thuốc.

Khoảng 45 phút sau, tình trạng bệnh nhân đột ngột xấu đi, mất hoàn toàn khả năng nói, liệt nửa người phải. Điểm đột quỵ NIHSS tăng vọt từ 4 lên 20, cho thấy vùng não thiếu máu đang lan rộng rất nhanh. Bác sĩ Trung cho biết đây là thời điểm căng thẳng nhất, nếu không can thiệp kịp thời thì bệnh nhân có thể bị liệt nặng suốt đời. Sau khi chụp CT sọ não lại để loại trừ xuất huyết, êkíp quyết định hoàn tất liều thuốc tiêu sợi huyết tối đa theo phác đồ, đồng thời kích hoạt chuyển viện khẩn cấp.

Côn Đảo cách TP HCM hơn 200 km đường biển, do đó trực thăng là phương án nhanh nhất. Dưới sự chỉ đạo của BS.CK2 Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo, một chuyến trực thăng y tế với chi phí hơn 300 triệu đồng được điều động khẩn cấp. Chi phí do gia đình người bệnh chi trả.

Trực thăng y tế hoạt động như một phòng hồi sức tích cực di động trên không, chuyên phục vụ các ca bệnh nguy kịch cần chuyển tuyến khẩn cấp. Các đơn vị vận hành trang bị cho phương tiện này hệ thống máy thở, máy sốc điện, thiết bị theo dõi sinh tồn cùng đội ngũ y bác sĩ trải qua huấn luyện đặc biệt. Việc sử dụng máy bay cấp cứu giúp rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ các vùng biển đảo, đồi núi hẻo lánh về các trung tâm y tế lớn nhằm tận dụng triệt để "giờ vàng" giành giật sự sống. Dịch vụ vận chuyển đặc thù này có chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi chuyến và phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết thực tế.

Nhóm bác sĩ luân phiên tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo theo dõi sát bệnh nhân trong quá trình truyền thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Trong suốt hành trình bay, bệnh nhân được theo dõi sát và tiếp tục truyền thuốc theo chiến lược "Drip-and-Ship" (vừa truyền thuốc vừa chuyển viện) nhằm tận dụng tối đa giờ vàng. Ngay khi trực thăng hạ cánh, Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM túc trực sẵn xe để đưa người bệnh thẳng đến Bệnh viện Nhân dân 115. Kết quả chụp mạch máu não (DSA) cho thấy cục máu đông đã được tái thông một phần nhờ thuốc từ tuyến đảo. Êkíp can thiệp nội mạch lập tức lấy huyết khối, giúp tái thông hoàn toàn mạch máu não.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá ca bệnh là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa y tế biển đảo và các trung tâm chuyên sâu trên đất liền. Thành công này cũng cho thấy giá trị của chương trình luân phiên bác sĩ và hệ thống Telemedicine, giúp người dân cùng du khách trên đảo tiếp cận các quyết định điều trị sống còn ngay tại chỗ.

Lê Phương