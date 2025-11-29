'Đột quỵ mắt' bởi chơi điện tử thâu đêm

Trung QuốcThị lực giảm đột ngột sau khi chơi game thâu đêm, người đàn ông 35 tuổi tưởng mỏi mắt nên bỏ lỡ 90 phút "giờ vàng" cứu võng mạc dẫn đến đột quỵ mắt.

Xiao Yan, ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đột nhiên cảm thấy mờ mắt phải và gần như bị mù sau khi chơi điện tử thâu đêm đến 2-3h, theo HK01 hôm 28/11. Nghĩ chỉ mỏi mắt vì nhìn màn hình nhiều, Yan tắt máy tính rồi đi ngủ. Sau một đêm nghỉ ngơi, cảm thấy mắt đỡ hơn một chút nên Yan không nghĩ nhiều về nó. Tuy nhiên, thị lực bắt đầu mờ trở lại vào tối hôm sau, anh đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, bác sĩ chẩn đoán "tắc nghẽn động mạch võng mạc trung tâm ở mắt phải", thường được gọi là "đột quỵ mắt".

Đại diện bệnh viện hôm 22/11 cho biết bệnh nhân béo phì lâu năm, không thể giảm cân, tiền sử cao huyết áp, đường huyết và cholesterol. Sau điều trị tích cực, mắt phải bệnh nhân khôi phục một phần thị lực song không thể trở lại trạng thái ban đầu. Bác sĩ cho rằng thời gian vàng để điều trị bệnh lý này là 90 phút kể từ khi khởi phát, song Yan đã đánh mất cơ hội phục hồi hoàn toàn vì bỏ lỡ thời gian này.

Ảnh minh họa: Monash University

Bác sĩ Yao Xiaolei, trưởng khoa Nhãn khoa, giải thích "đột quỵ mắt" thực chất là tình trạng tắc nghẽn động mạch hoặc tĩnh mạch trung tâm võng mạc, một dạng của thuyên tắc mạch máu. Võng mạc đòi hỏi một nguồn cung cấp máu liên tục và ổn định. Một khi nguồn máu đến hoặc máu hồi lưu bị tắc nghẽn, võng mạc sẽ ngay lập tức bị thiếu máu và oxy, dẫn đến suy giảm thị lực đột ngột. Tình trạng này được chia thành hai dạng chính với những triệu chứng đặc trưng.

Tắc nghẽn động mạch võng mạc là tình trạng cấp tính và nghiêm trọng nhất. Các triệu chứng thường là "đột ngột và không đau". Thị lực có thể giảm nghiêm trọng chỉ trong vài giây đến vài phút, thậm chí mù lòa hoàn toàn. Một số người có thể cảm thấy thị trường (vùng nhìn) tối sầm, như thể bị một bức màn đen che khuất.

Dạng thứ hai là tắc nghẽn tĩnh mạch võng mạc. Tình trạng này thường gặp hơn với các dấu hiệu như giảm thị lực đột ngột (nhưng chậm hơn so với tắc động mạch); nhìn méo mó, các đường thẳng bị cong. Mắt bệnh nhân xuất hiện các đốm đen cố định hoặc thị trường tối mờ như bị lớp kính mờ che phủ, khiến màu sắc bị xỉn.

Các chuyên gia cảnh báo sự nguy hiểm của cả hai loại tắc nghẽn này nằm ở đặc điểm khởi phát đột ngột và không gây đau. Điều này khiến nhiều người bệnh chủ quan, nhầm lẫn với mỏi mắt thông thường và trì hoãn đến bệnh viện. Nếu võng mạc bị thiếu máu cục bộ và thiếu oxy kéo dài hơn 90 phút, khả năng phục hồi chức năng cảm nhận ánh sáng sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.

Đột quỵ mắt thường gia tăng vào mùa đông. Các yếu tố như thời tiết lạnh gây co mạch máu, huyết áp dao động làm các mảng xơ vữa bong ra tạo thành cục máu đông. Uống không đủ nước dẫn đến máu đặc hơn cũng làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu võng mạc.

Các bác sĩ cảnh báo đột quỵ mắt không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa. Những nhóm trung niên và người cao tuổi, người mắc các bệnh lý tam cao (huyết áp, đường huyết, cholesterol), bị xơ cứng động mạch, hút thuốc lá lâu năm... cần đặc biệt chú ý và kiểm soát sức khỏe định kỳ. Nếu "thị lực giảm đột ngột và không đau", cần đến ngay bệnh viện để được can thiệp kịp thời.

