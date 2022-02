Đột quỵ do nghiện rượu

Hà NộiĐang nhậu với bạn bè, người đàn ông 43 tuổi đột ngột đau đầu, nôn, liệt nửa người trái, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Bác sĩ Tạ Đức Thao (Khoa đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), ngày 15/2 chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não do nghiện rượu. Người này nghiện rượu hơn 10 năm qua, ngày nào cũng uống khoảng nửa lít. Bệnh nhân còn bị xơ gan làm suy giảm các yếu tố đông máu (prothrombin 60%, tiểu cầu 51G/l), khiến tình trạng chảy máu não nghiêm trọng hơn.

Kíp cấp cứu nỗ lực cứu chữa, tiên lượng bệnh nhân nặng, đang phải thở máy, nguy cơ tử vong cao.

Hình ảnh chụp sọ não bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Xuất huyết não là tình trạng máu ở các động mạch, tĩnh mạch não bị vỡ, máu chảy vào mô não tạo thành ổ máu tụ; có thể vào khoang dưới nhện, não thất. Xuất huyết não chiếm 15-20% trong số người đột quỵ. Nguyên nhân chủ yếu gây xuất huyết não là tăng huyết áp, vỡ dị dạng bất thường mạch máu não, rối loạn chức năng đông máu, bệnh thoái hóa dạng tinh bột, ung thư và các nguyên nhân khác.

Theo bác sĩ Thao, người bệnh xuất huyết não do nghiện rượu đều có một quá trình lạm dụng rượu, bia kéo dài, gây tổn thương gan dẫn đến xuất huyết não. Khi vào cơ thể, quá trình phân hủy rượu tại gan tạo ra các hóa chất độc gây viêm, phá hủy tế bào gan, theo thời gian sẽ dẫn đến suy chức năng gan viêm gan và cuối cùng là xơ gan.

Gan là nơi tổng hợp các yếu tố đông máu. Bệnh gan nặng có thể làm giảm số lượng và chất lượng tiểu cầu. Vì vậy, khi suy giảm các chất đông máu và tiểu cầu do xơ gan sẽ dẫn tới xuất huyết nhiều nơi, trong đó có xuất huyết não.

Xuất huyết não có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong năm. Song vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp là yếu tố bất lợi khiến huyết áp tăng cao dẫn tới chảy máu não. Người nghiện rượu bia càng có nguy cơ chảy máu não cao hơn và khó cứu chữa do lượng máu chảy thường lớn, không tự cầm máu được do thiếu hụt chất đông máu khi bị xơ gan do rượu lại ở những vùng nguy hiểm trong não.

Bác sĩ khuyến cáo không lạm dụng rượu, bia để giảm nguy cơ bệnh gan và rất nhiều bệnh nguy hiểm khác như xuất huyết não. Đặc biệt, nên thận trọng khi dùng rượu bia, chất kích thích trong thời tiết lạnh, nhất là người có bệnh lý liên quan đến đột quỵ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì...

Thúy Quỳnh