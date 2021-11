Dot Property Vietnam Awards đề cao tính bền vững

Với chủ đề 'Phát triển bền vững - xu hướng tất yếu của hệ sinh thái ngành bất động sản Việt Nam', giải năm nay vinh danh nhiều cá nhân, doanh nghiệp địa ốc.

Ngày 12/11, sự kiện trực tuyến công bố Giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2021 được livestream trên Facebook và Youtube của Dot Property Vietnam.

Trước đó, các sự kiện trao giải được tổ chức ở TP HCM vào ngày 1/11 tại Vinpearl Luxury Landmark 81 và ở Hà Nội ngày 5/11 tại Hanoi Daewoo Hotel với 300 khách mời là đại điện cấp cao từ các thương hiệu bất động sản, ban cố vấn giải thưởng, nhà tài trợ, đối tác...

Các khách mời có mặt trong sự kiện trao giải.

Năm 2021, giữa bối cảnh đầy biến động của ngành bất động sản nói riêng và của nền kinh tế nói chung, Dot Property Vietnam Awards quay trở lại với chủ đề "Phát triển bền vững - xu hướng tất yếu của hệ sinh thái ngành bất động sản Việt Nam". Theo đó, giải thưởng hội tụ những hình mẫu doanh nghiệp điển hình của tinh thần phát triển bền vững trong ngành bất động sản Việt Nam và khu vực.

Tại sự kiện, Vinhomes JSC được vinh danh tại giải thưởng danh giá nhất dành cho chủ đầu tư/nhà phát triển dự án là Developer of The Year Vietnam 2021 (Nhà phát triển bất động sản tốt nhất). Giải thưởng cao nhất dành cho dự án bất động sản là Vietnam People’s Choice Award for Project of the Year 2021 (Dự án của năm do nhà đầu tư bình chọn) thuộc về Diamond Crown Hai Phong.

Danh hiệu Vietnam Real Estate Persons of The Year 2021 (Nhân vật bất động sản của năm) đã thuộc về hai nhân vật là Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh (đại diện cho nhân vật thuộc chủ đầu tư/nhà phát triển dự án) và Phạm Lâm - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DKRA Vietnam (đại diện cho nhân vật thuộc công ty phân phối/tư vấn).

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu bất động sản uy tín đã nhận được loạt giải thưởng như: Sunshine Homes và dự án (6 giải thưởng), Tân Á Đại Thành - Meyland (3 giải thưởng), DKRA Vietnam (3 giải thưởng), Onsen Fuji (2 giải thưởng), Doji Land (2 giải thưởng)...

Đại diện Vinhomes JSC nhận giải dành cho chủ đầu tư - nhà phát triển dự án.

Đại diện ban tổ chức Dot Property Vietnam Awards chia sẻ, bất động sản Việt Nam cần nhiều doanh nhân, doanh nghiệp tiên phong tinh thần phát triển bền vững, và xem đó là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. "Tinh thần này trở thành lá chắn bảo vệ doanh nghiệp trước mọi viễn cảnh biến động phía trước, cũng như giúp doanh nghiệp bứt phá bất chấp mọi khủng hoảng trong tương lai", đại diện ban tổ chức nói.

Sự ảnh hưởng của dịch bệnh thời gian vừa qua mang đến nhiều khó khăn không nhỏ cho cộng đồng doanh nghiệp bất động sản. Ngoài việc trông đợi vào tín hiệu tích cực từ tình hình dịch bệnh và chiến lược phục hồi của chính phủ, những định hướng để phát triển bền vững sẽ là cứu cánh của doanh nghiệp trong giai đoạn "ngàn cân treo sợi tóc" này.

Ông Ngọc Bùi – Trưởng ban tổ chức giải thưởng quốc tế Dot Property Vietnam Awards 2021.

Đó chính là lý do Dot Property Vietnam Awards chọn phát triển bền vững làm chủ đề của giải thưởng năm nay, để từ đó từng bước hiện thực hóa xu hướng này một cách sâu rộng hơn trong từng mắt xích của hệ sinh thái bất động sản Việt Nam, đồng hành cùng các doanh nghiệp mạnh mẽ đối đầu cùng thách thức.

Dot Property Awards là một trong những giải thưởng bất động sản quốc tế lớn và uy tín trong nước cũng như quốc tế, đã tổ chức thường niên 6 năm nay. Dot Property Awards được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án có đóng góp to lớn trong hệ sinh thái bất động sản, phát hiện các xu hướng đã, đang và sẽ có ảnh hưởng to lớn đến ngành bất động sản đồng thời tạo ra giá trị cộng đồng qua những dự án phi lợi nhuận quy mô lớn.

Yên Chi

Ảnh: Dot Property Awards