Dot Property Vietnam Awards 2020 đề cao tính đổi mới sáng tạo

Giải thưởng năm nay vinh danh những chủ đầu tư và dự án chú trọng đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái bất động sản Việt Nam.

Gala công bố giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2020 vừa diễn ra hôm 23/7 tại The Reverie Saigon Hotel (TP HCM) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo chính là tương lai của bất động sản". Sự kiện có sự tham gia của những đơn vị, chuyên gia đầu ngành và tiên phong trong việc sáng tạo đổi mới như Shark Phạm Thanh Hưng. Nhiều giá trị mới được truyền tải tới các chủ đầu tư, đơn vị phát triển, sàn phân phối đến các đơn vị quản lý, xây dựng công trình bất động sản...

Theo đó, thị trường bất động sản Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn từ Covid-19. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để kích thích tư duy và tinh thần đổi mới sáng tạo. Những sản phẩm sáng tạo, hợp thời và mang lại những giá trị nguyên bản cho nhu cầu thực, không phô trương phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Những buổi mở bán online trong bất động sản đã trở nên quen thuộc và thu được nhiều kết quả vượt trội so với nhiều năm trước. Những nhà ở nằm trong khu đô thị với đầy đủ tiện ích như y tế và trường học cũng được ưa chuộng hơn...

"Trong cuộc cách mạng số, nếu có công nghệ trong tay, chúng ta có thể thay đổi được tất cả. Công nghệ sẽ thay đổi tương lai, bất động sản cũng không nằm ngoài xu thế này", ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Cen Group chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group (chính giữa) chụp hình cùng các đại biểu.

Theo ông Ngọc Bùi - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Dot Property Vietnam, đổi mới - sáng tạo không chỉ phục vụ những mục tiêu bứt phá hay bùng nổ. Trong giai đoạn hiện tại của ngành bất động sản, nó chính là một giải pháp thiết thực và mạnh mẽ để sống còn. Tinh thần này luôn tồn tại trong mỗi mắt xích của hệ sinh thái bất động sản, là "chìa khóa" sống còn cho những đơn vị muốn trụ lại đường đua.

Ông Ngọc Bùi - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Dot Property Vietnam.

Ban tổ chức Dot Property Vietnam Awards 2020 cũng đưa ra 3 yếu tố mang tính kiến tạo của ngành bất động sản hiện nay là yếu tố xanh, bền vững trong phát triển dự án; sáng tạo, đột phá công nghệ và các khu đô thị vệ tinh. Tại sự kiện, Dot Property Vietnam Awards 2020 cũng tôn vinh nhiều doanh nghiệp và dự án thành công.

Trong đó, Sunshine Homes nhận giải "Best Innovation and Technology" - giải thưởng đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản tốt nhất. Doanh nghiệp này đã triển khai kinh doanh, phân phối thành công sản phẩm bất động sản qua ứng dụng và mô hình đầu tư trực tuyến.

"Special Recognition Awards for Innovation" (Giải thưởng công nhận đặc biệt cho đổi mới sáng tạo) lần lượt thuộc về Houze Group, Rolling Ant nhà tiên phong trong các sản phẩm thực tế ảo và 3D tương tác, mô phỏng 3D cho kiến trúc, bất động sản và ứng dụng Sunshine App của Sunshine Group.

Meyland với các khu nghỉ dưỡng, khu đô thị ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại, lấy con người làm trọng tâm và đề cao sự phát triển bền vững cho địa phương đã nhận giải "Best Innovative Developer" (Nhà phát triển bất động sản sáng tạo nhất).

Dự án Léman Luxury Apartment của C.T Group cũng nhận "Best Innovative Green Building" (Tòa nhà xanh sáng tạo nhất) khi đưa cả ốc đảo thiên nhiên vào cuộc sống thượng lưu của người Việt.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng phát triển nhiều hạng mục giải thưởng để tôn vinh nỗ lực sáng tạo nên hướng đi mới, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và toàn cầu. Trong đó, "Special Recognition Awards for Building Community" (Giải thưởng công nhận đặc biệt về xây dựng cộng đồng) thuộc về Novaland Group. "Best Green Industrial Building" (Nhà xưởng công nghiệp xanh tốt nhất) dành cho VSIP Bac Ninh High-Rise Ready Built Factory - VSIP Bac Ninh

Sunshine Homes cũng nhận cú đúp giải thưởng: "Special Recognition Awards for Smart Green Solution" (Giải thưởng công nhận đặc biệt về giải pháp xanh thông minh); "Best Green Sky Villas Development" (Tổ hợp biệt thự trên không xu hướng xanh tốt nhất) thuộc về Sunshine Crystal River; "Best Luxury Financial Complex" (Tổ hợp tháp tài chính cao cấp tốt nhất) cho dự án Sunshine Empire. Dự án Sunshine Heritage Resort giành giải "Best Cultural Heritage Development" (Dự án tái hiện di sản văn hóa tốt nhất).

Các đơn vị chiến thắng tại sự kiện.

Được thành lập bởi Tập đoàn Dot Property Group - thương hiệu bất động sản thuộc Lifull Connect, Dot Property Awards là một trong những giải thưởng bất động sản quốc tế lớn và uy tín trong nước cũng như quốc tế. Theo ban tổ chức, giải thưởng tạo sự cạnh tranh, góp phần tạo động lực cho ngành bất động sản Việt Nam phát triển.

Tiếp nối hành trình của Dot Property Vietnam Awards Vietnam 2020 là những cơ hội mới cho các chủ đầu tư, đơn vị phát triển, các đơn vị phụ trợ ngành bất động sản tại một sân chơi lớn hơn mang tầm khu vực: Dot Property Southeast Asia Awards 2020.

Dự kiến, thư mời tham dự Dot Property Southeast Asia Awards sẽ đến tay các chủ đầu tư, đơn vị phát triển và các công ty phân phối, tư vấn, quản lý bất động sản vào nửa cuối tháng 8/2020.

Tâm Anh