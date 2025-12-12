Dot Property Awards vinh danh các doanh nghiệp hàng đầu khu vực

Sự kiện Dot Property Southeast Asia Awards 2025 vinh danh các doanh nghiệp và dự án bất động sản tiêu biểu khu vực, ghi nhận những mô hình phát triển nổi bật của thị trường Đông Nam Á.

Lễ trao giải được tổ chức tại khách sạn Park Hyatt Bangkok - Thái Lan, ngày 11/12. Sự kiện quy tụ hơn 350 khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và các đơn vị môi giới từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore...

Các đơn vị được vinh danh đến từ khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Dot Property

Buổi lễ tiếp tục vinh danh những nhà phát triển có đóng góp nổi bật, những dự án tiên phong và các đơn vị môi giới thể hiện năng lực cạnh tranh trên thị trường bất động sản Đông Nam Á. Năm nay, giải thưởng gồm 48 hạng mục được trao, phản ánh sự đa dạng của thị trường và nỗ lực đổi mới của các đơn vị tham gia.

Hai giải thưởng cao nhất thuộc về Vinhomes (Việt Nam) và Dusit Central Park (Thái Lan). Trong đó, danh hiệu Developer of the Year Southeast Asia 2025 - Nhà phát triển xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025 được trao cho Vinhomes.

Đại diện Vinhomes nhận giải thưởng. Ảnh: Dot Property

Giải thưởng ghi nhận vai trò của doanh nghiệp trong việc hình thành chuẩn sống mới, đóng góp vào sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam. Theo hội đồng đánh giá, việc vinh danh Vinhomes thể hiện sự nhìn nhận rộng hơn về sức ảnh hưởng ngày càng tăng của các doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Các doanh nghiệp được vinh danh đại diện cho nhiều phân khúc khác nhau, từ cao cấp, đô thị phức hợp cho đến sản phẩm hướng đến nhu cầu thực. Bên cạnh các thương hiệu lâu năm, nhiều gương mặt mới cũng được ghi nhận nhờ cách tiếp cận sáng tạo và mô hình phát triển phù hợp xu hướng thị trường.

Bên cạnh Vinhomes, doanh nghiệp Việt khác là DOJILand cũng tạo dấu ấn với ba giải thưởng, trong đó có danh hiệu The Luxury Benchmark Pioneer Southeast Asia 2025 - Tiêu chuẩn xa xỉ tiên phong Đông Nam Á 2025. Đây được xem là ghi nhận cho định hướng phát triển của đơn vị trong phân khúc cao cấp.

Ở nhóm giải dành cho chủ đầu tư, DOJILand cùng Khai Hoan Land góp mặt trong nhiều hạng mục. Bên cạnh đó, các dự án được vinh danh như Emerald Symphony của DOJILand, Bung Goi Verdura Estate của Ha Tang Do Thi Corporation và Khai Hoan Imperial do Khải Hoàn Land phát triển đã cho thấy sự đa dạng của thị trường Việt Nam trên bảng xếp hạng năm nay. Trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản, Rox Lease, DKRA Vega và Dong Tay Land được ghi nhận ở hạng mục "Công ty môi giới bất động sản xuất sắc", phản ánh nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực.

Các đại diện của Thái Lan như ZBOM Thailand by AP 168 Connection Co., Ltd., Garden Atlas Bayview, Naturale Phuket Luxury Pool Villas, Marnfah Pool Villas... cũng đạt nhiều hạng mục quan trọng. Đáng chú ý, Bangkok Asset Intergroup Public Company Limited nhận giải Best Property Renovation and Resale Company - Công ty cải tạo và bán lại bất động sản tốt nhất.

Đại diện Dot Property Awards và các đại diện Việt Nam được vinh danh. Ảnh: Dot Property

Tại sự kiện, ông Ngọc Bùi, Trưởng đại diện Dot Property Awards Việt Nam cho biết, năm 2025 là thời điểm thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ mới với nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, Dot Property Awards tôn vinh những doanh nghiệp thể hiện tinh thần tiên phong, khả năng đổi mới và tầm nhìn dài hạn.

Dot Property Awards là giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp, dự án bất động sản có thành tích xuất sắc. Giải thưởng ra đời năm 2016 do Dot Property Group - thành viên tập đoàn toàn cầu Lifull Connect, Tây Ban Nha, tổ chức. Sự kiện sẽ tiếp tục quay trở lại vào năm 2026, bắt đầu mở đề cử từ 1/1/2026.

Hoàng Đan