Đốt ôtô, máy xúc của hàng xóm vì mâu thuẫn lối đi

Quảng NinhDo tranh chấp lối đi chung không được giải quyết, Vũ Thị Hồng đổ dầu hỏa, đốt một ôtô và 3 máy xúc của các gia đình hàng xóm.

Bà Hồng (52 tuổi, trú tại phường Liên Hòa) vừa bị TAND khu vực 2 tuyên 12 năm 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản, theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 19/3.

Nguồn cơn vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn kéo dài trong tranh chấp lối đi chung giữa bị cáo Hồng và ông Phạm Văn Vị. Rạng sáng 27/1/2025, bà Hồng mang dầu máy đến khu vực bãi đất trống thuộc thôn Vị Khê, xã Liên Vị (nay thuộc phường Liên Hòa) - nơi để xe của gia đình các hàng xóm.

Bị cáo Hồng tại phiên tòa. ảnh: Xuân Hoa

Do thời điểm vắng người và vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng phát, thiêu rụi một xe ôtô, ba chiếc máy xúc. Các phương tiện này thuộc sở hữu của anh Vũ Huy Sông, ông Phạm Văn Vị và ông Vũ Văn Ba.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số tài sản trên đều bị hư hỏng nặng, không còn khả năng khôi phục. Tổng giá trị thiệt hại 1,28 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bàHồng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận vì phút thiếu kiềm chế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Lê Tân