Đốt nốt ruồi ở nước ngoài không khỏi, về Việt Nam phát hiện ung thư da

Hà NộiNgười đàn ông 40 tuổi nhiều lần đốt nốt ruồi bằng laser ở nước ngoài nhưng tổn thương không hết hoàn toàn và tái phát trở lại, về Việt Nam bác sĩ phát hiện mắc ung thư tế bào đáy.

Hôm 10/8, TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết người bệnh nhập viện với tổn thương màu đen loang lổ trên mặt, kèm ổ loét tại trung tâm và khối u thâm nhiễm.

Trước đó, bệnh nhân đã nhiều lần thăm khám tại cơ sở y tế nước ngoài, được điều trị bằng phương pháp laser, nhưng tổn thương không biến mất hoàn toàn mà còn tái phát.

Theo lời kể của bệnh nhân, ban đầu tổn thương chỉ là một nốt đen nhỏ khoảng 2-3 mm trên mặt. Sau mỗi lần điều trị laser, kích thước lại tăng dần, màu sắc không đồng nhất, xuất hiện loét và thâm nhiễm sâu vào mô dưới da.

Hình ảnh ung thư tế bào đáy trên Dermoscopy. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm máu, siêu âm, chụp dermoscopy (kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu trong da liễu) và sinh thiết. Kết quả khẳng định đây là ca ung thư tế bào đáy tái phát vùng má trái.

Sau khi có chẩn đoán xác định, bệnh nhân được điều trị bằng phẫu thuật Mohs - phương pháp ưu tiên hàng đầu cho loại ung thư này. Ưu điểm của kỹ thuật này là kiểm soát được tế bào ung thư loại bỏ khỏi cơ thể đồng thời bảo tồn tối đa vùng da lành.

"Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi áp dụng cho các tổn thương vùng mặt, giúp đạt kết quả thẩm mỹ cao và bảo tồn chức năng của các cơ quan như mắt, mũi, miệng", bác sĩ Quang giải thích. Sau một tuần điều trị, vết mổ của bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Quang cảnh báo giai đoạn đầu của ung thư tế bào đáy thường bị nhầm với nốt ruồi thông thường, khiến nhiều người bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Loại ung thư này thường xuất hiện ở vùng mặt với kích thước tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên, tỷ lệ điều trị khỏi bằng phẫu thuật Mohs khá cao, trên 90% nếu được chẩn đoán đúng và can thiệp kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa khi phát hiện các tổn thương nổi cao trên da, màu đen, đặc biệt ở vùng mặt, có sự thay đổi về kích thước và màu sắc theo thời gian để được thăm khám và điều trị sớm, tránh hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Lê Nga