Đột nhiên yếu liệt chân do dị dạng mạch máu

TP HCMNgười đàn ông 63 tuổi yếu chân nặng, đại tiểu tiện không tự chủ, bác sĩ phát hiện dị dạng mạch máu tủy ngực gây biến chứng phù tủy.

Bệnh nhân người Campuchia vốn khỏe mạnh, không có bệnh lý đặc biệt. Khoảng một năm nay, ông yếu hai chân nặng dần, đi khám được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Sau phẫu thuật, tình trạng yếu chân và đại tiểu tiện không tự chủ càng nặng hơn trước.

Ngày 11/9, bác sĩ Phạm Định Chương, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có khả năng tổn thương tủy ngực dẫn đến yếu hai chân và rối loạn tiểu tiện. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận dị dạng mạch máu tủy ngực gây nên biến chứng phù tủy.

Dị dạng mạch máu tủy sống là loại bệnh hiếm gặp, có thể tiến triển âm thầm không có triệu chứng trong thời gian dài, dẫn đến liệt hai chi dưới, đại tiểu tiện không tự chủ khi khối dị dạng vỡ gây xuất huyết tủy, phù tủy...

Sau khi xác định nguyên nhân chính xác gây tình trạng yếu chân, các bác sĩ can thiệp tắc dị dạng bằng kỹ thuật đưa ống thông siêu nhỏ, tiếp cận ổ dị dạng và bơm keo sinh học để tắc ổ dị dạng. Sau khoảng một giờ can thiệp, bác sĩ đã can thiệp tắc ổ dị dạng thành công, bảo tồn được các mạch máu tủy quan trọng cho người bệnh.

Sau can thiệp, người bệnh phục hồi nhanh chóng, có thể tự kiểm soát được vấn đề đại tiểu tiện. Tình trạng yếu chân đã cải thiện hơn, có thể đứng, đi lại nhẹ nhàng và xuất viện sau hai ngày can thiệp, tiếp tục tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng tại nhà và tái khám định kỳ.

Người bệnh hồi phục sau can thiệp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Chương, các phương pháp điều trị dị dạng mạch máu tủy sống hiện nay bao gồm can thiệp tắc mạch, phẫu thuật và xạ phẫu. Trong đó, can thiệp nội mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, đem lại hiệu quả nhanh chóng cho người bệnh.

Phát hiện và điều trị bệnh sớm đóng một phần quan trọng, giảm tổn thương tủy không hồi phục. Bác sĩ khuyến cáo khi có các biểu hiện bất thường như yếu kèm rối loạn cảm giác hai chân, đại tiểu tiện không tự chủ, đau bất thường cột sống, người bệnh cần nhanh chóng đi khám để phát hiện và điều trị kịp thời, tránh các di chứng.

Lê Phương