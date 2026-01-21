Đột nhập trộm tiền sau khi xem video khoe giàu

Trung QuốcThấy đồng nghiệp cũ họ Dương đăng video cầm nhiều cọc tiền mặt, Hứa sinh lòng ghen tỵ nên mua đồ cải trang phụ nữ để đột nhập ăn trộm lúc nửa đêm.

Theo Hongxing News, vụ án được TAND quận Hồ Lý, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, xét xử hôm 10/1.

Theo hồ sơ, tháng 4/2024, khi đang lướt mạng xã hội, người đàn ông họ Hứa chợt thấy một video do đồng nghiệp cũ họ Dương đăng khoe giàu bằng cách trưng bày những cọc tiền lớn. Lòng tham và sự ghen tị của Hứa trỗi dậy.

"Tôi biết anh ta thích khoe của và thích giữ tiền mặt ở nhà hơn là dùng thẻ ngân hàng. Lúc đó đang thiếu tiền, tôi nghĩ sao không đến trộm một ít?", Hứa sau đó thừa nhận.

Để tránh bị nhận dạng, Hứa cải trang thành phụ nữ. Anh ta mua một bộ tóc giả, váy ngắn, tất đen và các phụ kiện khác từ một cửa hàng quần áo. Đêm khuya, Hứa thay đồ và bắt taxi đến chỗ ở của Dương.

Vì 2-3 năm trước từng đến chơi, Hứa khá quen thuộc đường đi lối lại và cách bố trí trong nhà Dương. Anh ta trèo qua cửa sổ cầu thang, đi lên lầu, lục lọi tủ giày ở cửa trước và tìm thấy chìa khóa giấu bên trong một đôi giày.

Vào căn hộ, Hứa lập tức lục tủ quần áo nhưng không thấy tiền. Sau đó, anh ta nhanh chóng phát hiện một chiếc hộp màu đen trên tủ đầu giường, bên trong chứa nhiều cọc tiền mặt. Anh ta bỏ tiền vào túi nylon đen, lấy trộm tổng cộng 73.000 nhân dân tệ (khoảng 275 triệu đồng) và chỉ để lại một tờ 5 nhân dân tệ.

Trước khi rời căn hộ, Hứa trả lại chìa khóa vào chỗ giấu ban đầu, rồi vứt quần áo nữ vào thùng rác công cộng gần đó. Anh ta mang tiền đến sòng bạc vui chơi, sau khi bị thua một phần thì mang số còn lại về cất giấu trong nhà.

Dương không hề hay biết tiền đã biến mất cho đến một ngày sau. Trong lúc ngủ trưa, anh ta vô tình làm đổ chiếc hộp, phát hiện tiền không còn nên lập tức báo cảnh sát.

Sau khi xem xét vụ án, TAND quận Hồ Lý xác định rằng Hứa đã có hành vi xâm nhập trái phép để chiếm đoạt tài sản của người khác một cách phi pháp, cấu thành tội trộm cắp. Anh ta bị phạt tù và tiền song mức án cụ thể không được tiết lộ.

Theo Điều 264 của Luật Hình sự của Trung Quốc, người ăn cắp tài sản công hoặc tư với số lượng tương đối lớn, hoặc phạm tội trộm cắp nhiều lần, đột nhập nhà để trộm cắp, trộm cắp khi mang theo vũ khí, hoặc móc túi, sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, tạm giam hình sự hoặc quản chế, cũng có thể bị phạt tiền. Nếu số tài sản rất lớn hoặc có các tình tiết nghiêm trọng khác, người phạm tội sẽ bị phạt tù có thời hạn không dưới 3 năm nhưng không quá 10 năm, đồng thời bị phạt tiền. Nếu số tiền đặc biệt lớn hoặc có các tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khác, người phạm tội sẽ bị phạt tù có thời hạn không dưới 10 năm hoặc tù chung thân, đồng thời bị phạt tiền hoặc bị tịch thu tài sản.

Tuệ Anh (theo SCMP, Hongxing News)