Đột nhập trang trại, trộm số ốc sên hơn 100.000 USD

PhápTrang trại ở Bouzy bị trộm đột nhập, lấy cắp toàn bộ số ốc sên trị giá hơn 100.000 USD, vốn là đặc sản mùa lễ Giáng sinh ở Pháp.

Chủ trang trại L'Escargot Des Grands Crus ở Bouzy, gần Reims, đông bắc nước Pháp cuối tuần trước đệ đơn tố cáo, cho biết nhóm trộm đã cắt hàng rào, đột nhập vào cơ sở này đêm 24/11. Họ cho biết băng trộm đã lấy toàn bộ số ốc sên tươi và đông lạnh của trang trại.

"Toàn bộ sản phẩm đã chế biến cũng như nguyên liệu thô trong kho đều bị lấy cắp", Jean-Mathieu Dauvergne, quản lý trang trại, chia sẻ. "Đây là hàng dự trữ dành cho cuối năm. Chúng tôi đã dự trữ đủ hàng qua mùa lễ để không phải lo lắng, vậy mà..."

Biểu tượng ốc sên trong trang trại L'Escargot Des Grands Crus. Ảnh: Facebook/L'Escargot Des Grands Crus

Số ốc sên bị lấy cắp khoảng 450 kg, trị giá 90.000 euro (104.000 USD). Cảnh sát Pháp đang truy tìm băng trộm.

Trong bài viết thông báo về vụ trộm trên mạng xã hội, L'Escargot Des Grands Crus bày tỏ đây là "cú sốc và đòn giáng vào trang trại", đồng thời nói thêm đang nỗ lực để bổ sung hàng dự trữ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mùa lễ.

Những người nuôi ốc sên khác đã ngỏ ý giúp đỡ Dauvergne. "Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ để ông ấy có thể cứu vãn tình hình", Alexandre Maire, một người nuôi ốc sên khác ở Vosges, bày tỏ.

Trang trại L'Escargot Des Grands Crus nuôi khoảng 350.000 con ốc sên mỗi năm, cung cấp sản phẩm cho nhiều nhà hàng, trong đó có nhà hàng Les Crayeres đạt sao Michelin ở Reims, cũng như các cửa hàng bán thực phẩm cao cấp và khách hàng cá nhân.

Ốc sên hay còn gọi là escargot, là món đặc sản của Pháp thường được nấu trong bơ tỏi hoặc rượu. Doanh số bán ốc sên ở Pháp thường tăng mạnh vào tháng 12, khi người dân sẵn sàng chi tiền để thưởng thức món ăn này trong lễ Giáng sinh và năm mới.

Hồng Hạnh (Theo BBC/CNN)