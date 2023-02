Đột nhập, sát hại bạn

Quảng NgãiĐoàn Nam Phước, 34 tuổi, phá cửa phòng ngủ của bạn trong quán karaoke rồi sát hại nạn nhân, trốn vào Bình Dương.

Ngày 19/2, Phước bị Công an Bình Dương phối hợp Công an Quảng Ngãi bắt khi đang lẩn trốn tại TP Thủ Dầu Một, sau 20 giờ đâm chết nạn nhân Lê Trung Hiếu, 21 tuổi, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

Làm việc với cảnh sát, nghi can thừa nhận hành vi, đang bị di lý về Quảng Ngãi để phục vụ điều tra.

Nghi can bị bắt sau 20 giờ lẩn trốn. Ảnh: Yên Khánh

Theo điều tra, rạng hôm qua, do có mâu thuẫn từ trước, Phước đột nhập vào phòng ngủ của anh Hiếu tại quán karaoke trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa. Khi nạn nhân đang ngủ say, nghi can dùng dao sát hại rồi ra quốc lộ bắt xe trốn vào Bình Dương.

Lần theo dấu vết hung thủ để lại, cảnh sát xác định Phước đang lẩn trốn ở TP Thủ Dầu Một nên phối hợp bắt giữ. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của nghi can.

Yên Khánh - Phước Tuấn