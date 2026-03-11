Đột nhập nhà dân trộm két sắt chứa hơn 5 cây vàng

Hà NộiTrần Quang Trường trèo qua tầng thượng để đột nhập nhà dân, lấy trộm một két sắt mang về nhà trọ đập phá lấy 5,2 cây vàng và một số trang sức bên trong.

Ngày 11/3, Công an phường Cầu Giấy cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt Trường, 24 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình, để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trần Quang Trường thực nghiệm lại hành vi. Ảnh: Linh Đan

Theo công an, Trường nợ nần nhiều lại không có việc làm ổn định nên đi từ Ninh Bình ra Hà Nội tìm việc, thuê trọ ở phường Cầu Giấy. Trưa 9/3, anh ta đi ngang qua nhà bà cụ 70 tuổi ở phố Khúc Thừa Dụ thấy bên trong tắt điện, không có người nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Trường sau đó trèo từ tầng thượng nhà trọ sang nhà bà cụ, dùng móc quần áo mở chốt cửa để đột nhập. Lục khắp nhà, Trường thấy một két sắt trong phòng ngủ gia chủ nên bê lên tầng thượng, vác sang phòng trọ bên cạnh. Lúc này, anh ta dùng máy cắt kim loại phá két sắt, lấy đi 5,2 cây vàng và một số trang sức.

Tài sản trộm được, Trường mang một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ đi bán được hơn 34 triệu đồng, dùng tiền để trả nợ và chuộc lại xe máy đang cầm cố. Tối cùng ngày, bà chủ nhà phát hiện bị mất chiếc két sắt, bên trong có nhiều vàng trị giá khoảng 1 tỷ đồng nên trình báo công an.

Số vàng trong két sắt bị lấy trộm. Ảnh: Linh Đan

Ngày 10/3, Trường quay lại phòng trọ thì bị công an mời lên làm việc. Quá trình điều tra, công an đã thu hồi toàn bộ số vàng và trang sức bị trộm cắp.

Phạm Dự