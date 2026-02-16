Đột nhập nhà cô ruột phá két, trộm 17 chỉ vàng

Bắc NinhDiệp Văn Mạnh lợi dụng lúc rạng sáng nhà cô ruột không có ai nên đột nhập vào phá két sắt, trộm 17 chỉ vàng.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam Mạnh, 18 tuổi, để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Diệp Văn Mạnh thực nghiệm lại đường đột nhập vào nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Mạnh khai, rạng sáng 3/2, Mạnh thấy nhà cô ruột ở tổ dân phố Xẻ Mới, phường Chũ, đi vắng nên trèo qua tum trên sân thượng để đột nhập vào nhà. Mạnh sau đó dùng dao cạy, phá két sắt trộm đi 14 chỉ vàng 24K. Bằng thủ đoạn tương tự, rạng sáng 13/2, Mạnh lại đột nhập vào nhà cô cạy két lấy thêm 3 chỉ vàng.

Nam thanh niên mang vàng ra cửa hàng bán được 278 triệu đồng. Mạnh mua 2 điện thoại di động, 2 xe.

Đến ngày 13/2, người cô phát hiện két sắt của gia đình bị cạy phá, mất vàng nên trình báo công an.

Két sắt bị cạy phá. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đã thu giữ 2 xe máy, 2 điện thoại di động và 17,8 triệu đồng mà Mạnh chưa kịp sử dụng.

Trước đó, ngày 8/9/2025, Mạnh từng bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

