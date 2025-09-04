Đột nhập mộ cổ trộm kho báu như trong tiểu thuyết

Trung QuốcChu nghiện tiểu thuyết khảo cổ, trở thành kẻ trộm mộ ngoài đời thực khi tập hợp đồng phạm đi trộm 20 di vật văn hóa niên đại từ năm 771 trước Công nguyên.

Vụ án vừa được kênh truyền hình CCTV đưa tin đã gây cười lẫn sửng sốt cho người dân.

Theo đó, kẻ chủ mưu họ Chu, quê Hồ Bắc - miền trung Trung Quốc, là người nghiện đọc tiểu thuyết về các vụ khảo cổ, trộm mộ. Khi việc đọc không còn thỏa mãn được Chu, anh ta bắt đầu xác minh tỉ mỉ các chi tiết được mô tả trong truyện, thường xuyên đối chiếu chúng với hồ sơ của quận.

"Tôi cứ đọc mãi, và càng đọc tôi càng bị ám ảnh. Tôi bắt đầu đào sâu hơn: Triều đại nào? Nhân vật quan trọng nào? Các ngôi mộ được xây dựng như thế nào? Một số trong đó thực sự tồn tại", Chu sau này nói.

Các chuyên gia cho biết tất cả di vật văn hóa bị đánh cắp trong vụ đột nhập lăng mộ đều có niên đại từ năm 771 trước Công nguyên. Ảnh: CCTV

Niềm đam mê lớn nhất của anh ta là những kỹ thuật trộm mộ huyền bí được mô tả trong tiểu thuyết. Khi nỗi ám ảnh ngày càng lớn, Chu quyết định áp dụng những phương pháp hư cấu này vào thực tế.

Chuyến đi săn lùng mộ cổ ngoài đời thực của anh bắt đầu khi trang báo địa phương đưa tin về việc phát hiện khảo cổ tại lăng mộ gia tộc lớn. Khu vực này là di sản văn hóa được bảo vệ ở Hồ Bắc, được khai quật lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm trong quá trình xây dựng đường cao tốc.

Bài báo cho biết, một số lượng lớn đồ tạo tác bằng ngọc và đồng đã được khai quật. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm của Chu và dẫn đến nỗ lực khai quật bất hợp pháp đầu tiên của anh ta.

Chu nhanh chóng tuyển dụng người đàn ông họ Trần và những đồng phạm khác. Anh ta nghiên cứu bố cục của dãy núi xung quanh để xác định khu vực tìm kiếm chung, sau đó dùng một đầu dò và một chiếc xẻng chuyên dụng trong khai quật để dần dần thu hẹp phạm vi.

Sau hai tuần khám phá bí mật, cuối cùng Chu cũng xác định được lối vào của một ngôi mộ. Anh ta thận trọng dùng xẻng đánh nhát đầu tiên. "Tôi thấy có chút ăn mòn màu xanh lá cây. Nếu đó là trên bề mặt, thì thứ bên dưới chắc chắn không phải đá. Nó là đồng thau", Chu nói.

Trong suốt hai đêm, ba người đàn ông khai quật được 20 hiện vật bằng đồng. Để nhanh chóng kiếm tiền, họ đã liên hệ với người đàn ông họ Lý để làm trung gian và tìm một người mua giàu có.

Một tấm bia mộ đánh dấu khu vực lăng mộ cổ được bảo tồn, nơi xảy ra vụ trộm táo bạo. Ảnh: CCTV

Tháng 11/2023, cảnh sát đóng giả người mua, đồng ý mức giá 4 triệu nhân dân tệ (15 tỷ đồng) cho 20 hiện vật. Giao dịch này dẫn đến việc bắt giữ tất cả những kẻ trộm mộ.

Theo các chuyên gia, tất cả 20 hiện vật đều có niên đại từ thời Xuân Thu (năm 771 trước Công nguyên), trong đó có 9 món được xếp vào di tích văn hóa cấp quốc gia hạng nhất.

Sau khi bị bắt, Chu và Trần đã bị kết án từ 10 năm đến 10 năm 3 tháng tù và bị phạt 70.000 nhân dân tệ (260 triệu đồng). Lý - người môi giới, phải nhận án 3 năm 6 tháng tù vì tội che giấu số tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Hải Thư (Theo SCMP)