Đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh, phá két sắt

TP HCMNam thanh niên 21 tuổi đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh lúc rạng sáng, phá két lấy toàn bộ tiền nhưng bị camera ghi hình và bị bắt sau đó.

Ngày 9/4, nghi phạm bị Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi phạm miêu tả hành vi phá két sắt. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, sáng 1/4, cảnh sát nhận trình báo của nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh ở ấp 9, xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết có trộm đột nhập. Khi họ đến làm việc thì phát hiện cửa cuốn bị phá, đồ đạc bên trong bị lục lọi, mất 32,6 triệu đồng.

Trích xuất camera an ninh, cảnh sát ghi nhận lúc gần 3h sáng kẻ trộm đã phá khóa cửa cuốn, lẻn vào trong, cậy két sắt lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Sau 2 ngày truy lùng, cảnh sát bắt được nghi phạm.

Nhật Vy