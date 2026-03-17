Đột nhập căn hộ của người quen trộm 5,3 cây vàng

Bắc NinhNhân lúc nhà họ hàng về quê ăn Tết, Nguyễn Gia Huy, 16 tuổi, dùng máy cắt sắt cạy cửa chính căn hộ chung cư, đột nhập, phá két sắt trộm 5,3 cây vàng.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam Huy, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai, về tội Trộm cắp tài sản.

Chiếc két sắt bị phá. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Huy biết gia đình người họ hàng xa ở căn hộ khu Royal Park thuộc tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, có điều kiện kinh tế nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sáng 14/2, lợi dụng lúc gia đình họ về quê ăn Tết, Huy dùng máy cắt sắt loại nhỏ cạy cửa chính. Khi vào trong, anh ta cắt két sắt lấy trộm nhẫn, hạt đậu vàng, thìa và bình vàng; tổng cộng 5,3 cây.

Huy mang tài sản bán cho nhiều nơi ở Bắc Ninh và phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, được 887 triệu đồng. Số tiền này thiếu niên chi tiêu cá nhân và đi du lịch những ngày Tết Nguyên đán.

Đến ngày 12/3, gia chủ mới phát hiện bị mất vàng nên trình báo. Sau 10 giờ điều tra, công an đã bắt giữ Huy khi đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư ở xã Gia Lâm, Hà Nội.

Phạm Dự