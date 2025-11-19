Đột nhập biệt thự ăn trộm hai con lợn đất

Hà NộiNguyễn Tiến Sinh đột nhập căn biệt thự lúc nửa đêm, lấy trộm hai con lợn đất bên trong có 200 triệu đồng.

Ngày 19/11, Sinh, 43 tuổi, trú phường Đông Ngạc, đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tạm giữ hình sự về hành vi Trộm cắp tài sản. Từ năm 19 tuổi đến nay, Sinh có 6 tiền án cùng về hành vi trộm cắp.

Nguyễn Tiến Sinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Gần đây, Sinh ở trong căn nhà tạm ở gầm cầu Thăng Long, không có công việc, thu nhập ổn định. Rạng sáng 12/11, anh ta chạy xe máy qua nhiều phường ở Hà Nội tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi qua dãy biệt thự liền kề ở khu An Vượng, phường Dương Nội, Sinh dừng xe máy trong góc khuất rồi đi bộ vào. Thấy một căn biệt thự có tường rào thấp, anh ta trèo qua rồi vòng ra phía sau nhà dùng dao cạy cửa, đột nhập.

Theo công an, Sinh dùng đèn pin điện thoại soi, lục tìm tài sản có giá trị từ tầng 1 đến tầng 3. Chủ nhà lúc này đang ngủ say. Sau một hồi tìm kiếm, anh ta lấy đi hai con lợn đất tiết kiệm ở phòng ngủ, mang xuống khu bếp tầng 1 dùng dao đập vỡ.

Hiện trường vụ trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Bên trong hai lợn đất có khoảng 200 triệu đồng, Sinh cho vào ba lô rồi tẩu thoát.

Hai con lợn đất là tiền tiết kiệm trong hai năm của con chủ nhà.

Phạm Dự