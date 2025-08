Đốt nhà người tình sau mâu thuẫn tiền bạc

An GiangPhan Văn Còn, 45 tuổi, mâu thuẫn tiền bạc với vợ “hờ” đã phóng hỏa đốt nhà cô này, bốn người kịp thoát khỏi đám cháy.

Ngày 3/8, Còn bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi hủy hoại tài sản, đe dọa tính mạng, an toàn của người khác.

Phan Văn Còn sau khi gây án đã đến công an đầu thú. Ảnh: Dương Đông

Theo công an, ông Còn chung sống như vợ chồng với người phụ nữ 52 tuổi, cũng là hàng xóm tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. Khuya 2/8, cả hai phát sinh mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Sẵn trong người có rượu, ông Còn dùng xăng châm lửa ném qua cửa sổ nhà vợ "hờ".

Lửa bùng lên, 4 người trong gia đình người phụ nữ vội thoát thân. Ông Còn đến cơ quan điều tra đầu thú.

Bước đầu, vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dương Đông

Tại cơ quan điều tra, Còn khai bực tức vì vợ "hờ" lừa gạt chuyện tiền bạc nên phóng hỏa.

Ngọc Tài - Dương Đông