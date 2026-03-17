Đốt nhà người bán sau mâu thuẫn mua xe máy cũ không dùng được

Mua chiếc xe máy cũ về hỏng hóc nhiều, Đỗ Xuân Chiến đòi người bán trả tiền không được nên mang 10 lít xăng đến đốt nhà.

Ngày 16/3, bị cáo Đỗ Xuân Chiến, 24 tuổi, trú xã Đan Phượng, bị TAND Hà Nội tuyên 17 năm tù về hai tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2021, Chiến mua của anh Tân, 33 tuổi, chiếc xe máy cũ với giá 4,5 triệu đồng, không giấy tờ giao dịch. Sử dụng xe một thời gian, Chiến thấy hay hỏng hóc nên bán giá một triệu đồng.

Sau đó, bị cáo nhiều lần liên lạc, tìm gặp anh Tân nhưng không được. Bởi thời điểm đó, anh Tân đã chuyển về quê vợ tại Thanh Hóa sinh sống.

Tối 27/7/2025, tiếp tục gọi điện cho anh Tân nhưng không được, Chiến gọi điện cho mẹ anh này, nhờ chuyển lời. Khoảng 5 phút sau, anh Tân gọi lại.

Quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn khi Chiến đòi tiền mua xe nhưng anh Tân nói không nợ. Bực tức, bị cáo nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà anh Tân.

Đỗ Xuân Chiến tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Khoảng 3h hôm sau, Chiến đổ 10 lít xăng qua khe cửa vào sân, châm lửa. Lúc này trong nhà có vợ chồng anh Tân, mẹ và con gái 3 tuổi.

Phát hiện hỏa hoạn, gia đình anh mở cửa ban công, trèo sang nhà hàng xóm. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tổng số tài sản bị thiệt hại là hơn 24 triệu đồng, theo cơ quan điều tra định giá.

Chiều cùng ngày, Chiến ra đầu thú.

Hải Thư