Đốt nhà hàng xóm vì cho rằng 'bị xúc phạm'

An GiangNguyễn Thị Mỹ Hạnh, 39 tuổi, nghĩ rằng hàng xóm chửi, xúc phạm mình nên dùng cồn đốt nhà, tạt xăng vào gia chủ.

Ngày 19/12, Hạnh bị TAND tuyên phạt 9 năm tù về tội Giết người.

Hạnh là người bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, sống một mình trong căn nhà tạm tại ấp Thị 1, xã Long Điền.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tại tòa hôm nay. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, rạng sáng 30/4, Hạnh cho rằng hàng xóm là Võ Thị Ánh Hồng và Bùi Thị Thu Thủy chửi mắng, xúc phạm danh dự mình nên muốn trả thù.

Lợi dụng những người xung quanh đang ngủ, Hạnh lấy chai nhựa chứa khoảng 2 lít cồn tưới lên cửa sắt nhà Thủy và Hồng rồi dùng quẹt gas đốt.

Lúc này, Thủy cùng chồng là anh Lưu Văn Hiền phát hiện nhà bị cháy nên mở cửa chạy ra ngoài tri hô, cùng nhau dập lửa. Trong lúc anh Hiền chữa cháy, Hạnh đến tạt cồn vào người anh rồi bỏ về nhà.

Anh Hiền bị bỏng tay, chân, mặt, cổ, ngực và bụng, tỷ lệ thương tật 16%.

Vụ hỏa hoạn làm cửa sắt nhà Hồng và Thủy bị cháy xém.

An Minh - Tiến Tầm