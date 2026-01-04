Đột ngột xoắn tinh hoàn khi chạy bộ

Hà NộiNam thanh niên 19 tuổi, đang chạy bộ đột nhiên đau tức bìu dữ dội, nhập viện phát hiện tinh hoàn bị xoắn hai vòng rưỡi, nguy kịch.

Ngày 2/1, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân từng bị chấn thương, không còn tinh hoàn phải. Thời điểm nhập viện, người bệnh xoắn 2,5 vòng, tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, bác sĩ chỉ định đẩy thẳng lên phòng mổ. Toàn bộ quá trình diễn ra không quá 10 phút.

"Nếu tình trạng xoắn kéo dài có thể khiến mạch máu nuôi bị tắc hoàn toàn, tinh hoàn hoại tử nặng, thậm chí vô sinh", bác sĩ nói.

Sau 30 phút, tình trạng của bệnh nhân trở lại bình thường, bảo tồn được tinh hoàn còn lại.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn đột ngột. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra với nam giới ở mọi lứa tuổi, nhưng hay gặp ở người trẻ tuổi (89% dưới 25 tuổi), theo bác sĩ. Nếu không xử lý sớm, bệnh nhân có nguy cơ phải cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng một phần khả năng sinh sản. Ngoài ra, nó có thể ảnh hưởng tâm lý, khiến nam giới mất tự tin sau này khi quan hệ tình dục, giảm ham muốn, rối loạn cương dương...

Nguyên nhân xoắn tinh hoàn thường do bẩm sinh hoặc thời tiết trở lạnh dẫn đến kích thích cơ bìu co thắt, như thời gian qua miền Bắc rét đậm. Một số yếu tố nguy cơ như tuổi trước hoặc trong dậy thì, di truyền, tinh hoàn hình con lắc chuông, thừng tinh dài...

Dấu hiệu thường gặp là đau dữ dội và đột ngột ở một bên tinh hoàn, bìu sưng to và đau, đau có thể lan lên phía trên, tinh hoàn bị xoắn treo cao hơn bên đối diện. Đôi khi có thể đột ngột hết đau dù chưa điều trị do sự thay đổi tư thế của bệnh nhân giúp tinh hoàn tự tháo xoắn.

Thời gian vàng để can thiệp là trước 6 giờ kể từ khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Sau 24 giờ, gần như tất cả tinh hoàn xoắn đều hoại tử. Bác sĩ khuyến cáo nam giới khi bị đau tinh hoàn đột ngột cần đến ngay bệnh viện để được xử trí kịp thời.

Thùy An