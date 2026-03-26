Đột ngột ngừng tim, ngừng thở trên ghế chờ bệnh viện

Hà NộiNgười đàn ông 44 tuổi đi bộ vào viện khám vì đau ngực nhẹ, khi đang ngồi chờ kết quả tại khoa cấp cứu thì đột ngột ngã khụy, mất ý thức và ngừng tuần hoàn.

Người đàn ông tiền sử khỏe mạnh, không hút thuốc, không có tiền sử bệnh lý tim mạch, vào Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai vì đau tức ngực nhẹ,. Khám lâm sàng, các chỉ số sinh tồn ổn định, mạch 90 lần/phút, huyết áp 120/80mmHg, không ghi nhận rối loạn nhịp hay tiếng thổi tim. Điện tâm đồ chưa gợi ý rõ tổn thương mạch vành hay nhồi máu cơ tim.

Người bệnh được chỉ định lấy máu làm các xét nghiệm cơ bản và định lượng troponin T, với dự kiến nếu kết quả bình thường sẽ cân nhắc cho về nhà theo dõi tiếp. Tuy nhiên, khi đang ngồi chờ kết quả tại Trung tâm Cấp cứu A9, người bệnh đột ngột ngã khụy, mất ý thức và ngừng tuần hoàn.

Các bác sĩ xử trí ép tim ngay lập tức, ghi nhận rung thất trên monitor. Người bệnh được sốc điện 3 lần, đặt nội khí quản và tiếp tục hồi sinh tim phổi. Sau khoảng 15 phút, người bệnh có mạch trở lại, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Nhận định nguyên nhân nhiều khả năng do tim mạch gây rung thất, êkíp đã hội chẩn khẩn và chuyển người bệnh đi chụp và can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch vành phát hiện cầu cơ động mạch liên thất trước LAD kèm hẹp tới 99% đoạn mạch vành sau cầu cơ. Tổn thương này được xác định là nguyên nhân gây rối loạn nhịp thất ác tính. Người bệnh được đặt stent LAD thành công.

Sau khi can thiệp, bệnh nhân chuyển lại phòng hồi sức, được tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy trong 48 giờ, an thần, thở máy, hỗ trợ huyết động, kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Kết thúc liệu trình hạ thân nhiệt, người bệnh tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và hồi phục hoàn toàn không để lại di chứng.

PGS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, đánh giá đây là một ca bệnh "giấu mặt" cực kỳ nguy hiểm. Triệu chứng của người đàn ông rất mờ nhạt, trong khi điện tâm đồ thông thường không thể hiện sự bất thường. Nếu sự cố ngừng tim xảy ra ở nhà hoặc tại cơ sở y tế thiếu trang thiết bị cấp cứu chuyên sâu, người bệnh chắc chắn sẽ không qua khỏi. Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh tuổi trẻ không đồng nghĩa với việc miễn nhiễm bệnh tim mạch. Người dân cần đi tầm soát chuyên sâu ngay cả khi chỉ cảm thấy những cơn đau tức ngực rất nhỏ, bởi các xét nghiệm cơ bản đôi khi không thể "bắt" được những tổn thương giấu kín.

Lê Nga