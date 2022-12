Đột ngột ngừng tim khi đang chơi bóng chuyền

Hà NộiĐang chơi bóng chuyền, người đàn ông 56 tuổi đột ngột đau ngực và gục xuống, tim ngừng đập, hôn mê.

Bệnh nhân cấp cứu tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày 20/12. Các bác sĩ chẩn đoán người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp.

Kíp trực tiến hành hàng loạt các biện pháp cấp cứu hồi sinh tim phổi, ép tim, sốc điện, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc chống loạn nhịp cho người bệnh.

Sau 15 phút, bệnh nhân có mạch trở lại, tự thở, tiếp tục đánh giá huyết động, đo điện tim, siêu âm tim cấp tại giường. Kíp quyết định can thiệp mạch vành, tái thông huyết khối gây tắc động mạch vành trái.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức tích cực, hạ thân nhiệt đến 33 độ C để bảo vệ não, song song với kiểm soát các chỉ số sinh tồn khác. Hiện, ý thức người bệnh đã có dấu hiệu phục hồi, tỉnh táo hơn.

Người nhà cho biết bệnh nhân tiền sử khỏe mạnh, nhưng thường xuyên hút thuốc lá.

Nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm, có thể xảy ra đột ngột bất cứ lúc nào, kể cả khi người bệnh vui chơi, nghỉ ngơi hay làm việc. Bệnh thường gặp ở những người đã có bệnh lý tim mạch, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, tiền sử hút thuốc lá...

Đặc biệt, thời tiết rét đậm rét hại kéo dài làm tăng lượng bệnh nhân nhập viện do nhồi máu cơ tim. Nếu không được cấp cứu can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, tai biến do tắc mạch, vỡ tim, đột tử.

Triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim là đau nặng ngực, đau giữa ngực, sau xương ức hoặc hơi lệch trái, cảm giác nặng, bóp nghẹt, siết chặt, đè, có khi lan ra tay trái, lên cằm xuống bụng vùng trên rốn. Thời gian đau ngực trong 20-30 phút hoặc dài hơn. Người bệnh có thể kèm vã mồ hôi, khó thở và bất tỉnh. Ngoài ra, có người không đau ngực mà đau bụng vùng trên rốn, đau sau lưng.

Những người có nguy cơ nhồi máu cơ tim như tiền sử hút thuốc lá, đái tháo đường, rối loạn lipid máu... hay mắc các bệnh lý về tim mạch không nên chủ quan với các dấu hiệu trên.

Khi có các biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tim loạn nhịp..., người dân nên đi khám để được phát hiện sớm. Vì nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu tim mạch với những biến chứng nguy hiểm, nếu không xử trí kịp thời có thể tử vong nhanh chóng. Can thiệp động mạch vành trong ba giờ đầu tiên được xem là biện pháp điều trị hàng đầu giúp cải thiện tử vong và biến chứng.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người ăn uống hợp lý, tránh mỡ và nội tạng động vật, ăn đủ rau quả, bỏ thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý, tránh căng thẳng, điều trị tốt các bệnh lý nếu có.

Minh An