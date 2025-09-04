Đột ngột dừng, ôtô con bị xe tải húc vỡ nát

TP HCMChiếc sedan màu trắng phanh dừng đột ngột tại ngã tư bị xe tải lớn húc văng xa hôm 31/8 tại đường Lê Đức Anh.

Dừng đèn xanh, ôtô con bị xe tải húc vỡ nát Video: Nguyễn Vinh

Tình huống giao thông: Tại ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, chiếc sedan đang chạy bất ngờ phanh gấp dừng hẳn. Tài xế dường như đắn đo vì màu sắc của số đếm giây không giống màu đèn, bởi tài xế chiếc xe tải bên cạnh cũng có hành động tương tự. Chiếc xe tải phía sau không giữ khoảng cách an toàn lao nhanh tới, húc mạnh vào xe con. Cú va chạm mạnh khiến xe con bị đẩy tiếp hàng chục mét. Đuôi chiếc sedan và phần đầu của xe tải bị hư hỏng nặng. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các tài xế cần luôn tập trung quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Trong điều kiện đường trơn ướt, khoảng cách càng phải tăng lên. Trong mọi trường hợp đâm đuôi, tài xế của xe đi sau sẽ là người mắc lỗi đầu tiên.

Với xe con, tài xế nên tập trung quan sát và đọc đèn tín hiệu từ sớm, nếu lưỡng lực, cần có nhịp giảm tốc từ từ, có thể nhấp nhả phanh nhiều lần để báo hiệu xe phía sau, tránh trường hợp đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm.

Nguyên Vũ